L'arquebisbe Joan-Enric Vives es trobarà amb els cònsols de totes les parròquies arran de la seva visita per a la Confirmació dels infants i joves

Visita Copríncep Sant Julià El Copríncep episcopal amb els cònsols de Sant Julià Comú de Sant Julià

Actualitzada 03/07/2020 a les 20:26

Redacció Andorra la Vella

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, s'ha reunit aquesta tarda amb els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, a la casa comuna. Vives s'ha interessat per l'evolució de la parròquia arran de la pandèmia i ha agraït personalment el suport i acompanyament que s'ha realitzat des del comú. En aquest sentit, els cònsols li han explicat la feina feta durant la crisi sanitària i la situació econòmica i social de la parròquia. Majoral i Codina han enumerat les mesures adoptades com l'ajornament del pagament d'impostos o la rebaixada d'aquests. El Copríncep ha detallat que la seva visita ha estat "per a reconèixer el treball tan important que han fet i que estan destinats a fer els comuns. La ciutadania d'Andorra pot estar contenta dels seus cònsols perquè han fet molt". La reunió s'ha fet una hora abans de la celebració del Sagrament de la Confirmació dels joves lauredians a l'església parroquial. Vives farà aquestes trobades amb els cònsols de totes les parròquies.

