El comú defensa les obres a la Ruta del Ferro i diu que té permís del ministeri

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va afirmar ahir en resposta a les acusacions d’Apapma que els treballs de manteniment i reparació que el comú està duent a terme a la Ruta del Ferro tenen el permís del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Mortés va manifestar que la corporació va iniciar els treballs perquè “és un tram on hi ha moltes plantacions i els agricultors hi transiten constantment” i, a més, “es troba en una zona molt conflictiva per les problemàtiques d’aigües que té”. En aquest sentit, el cònsol ordinenc va indicar que el camió carregat de grava que va bolcar ahir al matí al tram en obres no ho va fer pel pes del vehicle, sinó “per les filtracions d’aigua que ha sofert la via durant les últimes jornades, en les quals ha plogut bastant”.

Per la seva banda, Apapma va refermar que el drenatge del camí no és un problema, “ho és el camí, que no està habilitat perquè hi circulin vehicles de gran tonatge”. Així mateix, l’associació mediambiental va destacar que la grava d’asfalt provinent de la carretera va començar a treure quitrà, un fet que evidència d’on prové la problemàtica.

Apapma ja va denunciar a principi de setmana l’estat del sender al comú, on se’ls va explicar que es tracta d’uns treballs de recuperació i manteniment per afavorir el drenatge de l’aigua al tram. Per aquest motiu, Mortés va dir que “estem posant un fresat i sorra per sobre per evitar situacions com la d’avui [ahir]”. I va afegir que els productes que s’utilitzen per a la rehabilitació no suposen cap mena d’impacte mediambiental per a la terra, malgrat que l’entitat hagi informat el ministeri dels seus dubtes.

