Comencen les formacions en eines digitals a docents

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d’Educació va iniciar ahir les formacions per als docents dels tres sistemes educatius per poder ampliar els coneixements en eines digitals per a la realització de classes no presencials. La formació permet aprendre l’ús d’eines digitals de gestió d’aules virtuals i suport a les tasques pedagògiques a distància i també se centra especialment en plataformes com Google Class­room, “que permeten la gestió de grups-classe de manera telemàtica i centralitza i l’intercanvi d’informació o comunicació entre famílies, alumnes i docents”, van destacar des del ministeri.

Segons va informar el Govern, les formacions han tingut molt bona acollida entre els docents i Educació les ha hagut d’ampliar fins a 300 places. Per aquest motiu, es faran dues rondes durant el juliol i el setembre impartides en les modalitats presencial i virtual. L’executiu va recordar que la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va posar en relleu arran de l’emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus que és necessari disposar d’eines digitals, perquè els alumnes puguin mantenir l’activitat acadèmica des de les seves llars en situacions com les que va generar la Covid-19.