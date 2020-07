Cinc mil euros al mes per les noves oficines a Brussel·les

L’executiu reformarà l’edifici del nucli històric abans de calcular-ne el preu de venda o de lloguer

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:21

Lídia Raventós Andorra la Vella

Els treballadors de l’ambaixada a Brussel·les es traslladaran de forma imminent a unes noves oficines situades al costat de les institucions europees. El lloguer dels nous despatxos té un cost aproximat de 5.000 euros al mes i “estan totalment habilitats i són absolutament funcionals”, en paraules del ministre Jordi Torres. En total, són cinc persones les que treballen a l’ambaixada, tres diplomàtics i dos administratius, i l’espai llogat disposa de cinc despatxos a més de l’aparcament. “Vam fer un estudi de mercat i vam buscar els despatxos més adients i sobretot que no calgués fer-hi inversió i que fossin funcionals”, va remarcar el ministre.

El responsable de la cartera d’Ordenament Territorial va explicar al Diari que l’edifici emblemàtic situat al nucli històric de la ciutat on fins ara està ubicada l’ambaixada a Bèlgica “ha tingut els últims anys bastants problemes de manteniment”. Entre ells, “fuites d’aigua, problemes amb els quadres elèctrics, d’aïllament o problemes amb la calefacció”, per la qual cosa s’ha pres la decisió de reubicar els despatxos. Segons va explicar Torres, l’encarregat de la qüestió juntament amb la ministra Maria Ubach, aquesta possibilitat ja es va plantejar a final de la legislatura passada. Per tant, segons va afirmar, “cal desvincular la decisió de la crisi de la Covid-19 o d’un problema de liquiditat”.

L’executiu encara no té decidit si optarà per llogar o per vendre l’edifici situat en un lloc privilegiat, perquè primer “cal fer-hi unes grans reformes” de les qual no va concretar el cost perquè encara s’hi està treballant, però sí que va afirmar que “seran importants”. Tampoc tenen calculat quina quantitat en podrien treure tan si el lloguessin com si optessin per la venda. “No ho hem posat sobre la taula perquè primer hem de decidir què en volem fer”, va indicar.

A principi de legislatura, Torres i Ubach van informar els presidents dels grups parlamentaris sobre la problemàtica i actualment Ordenament Territorial està elaborant un document per definir els costos associats a posar l’edifici en condicions, a més de parlar amb Patrimoni de Brussel·les perquè l’edifici està catalogat. “Se n’ha parlat però la decisió sobre si es lloga o es ven en cap cas està presa”, va assegurar Torres, tot recordant que qualsevol acció hauria de ser validada pel Consell General.

#3 Donacions COVID jipi ka hei!!!

(03/07/20 11:21)



#2 espot

(03/07/20 08:11)



#1 La Perdiu

(03/07/20 07:48)