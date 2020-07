Caldea reobre les instal·lacions

El personal del termolúdic i els socis del club han estat els primers a estrenar la nova piscina sobre el riu

Redacció Andorra la Vella

Caldea ha recuperat aquest matí l'activitat després de més de tres mesos de tancament per la crisi sanitària de la Covid-19. El termolúdic obre demà al públic però avui el personal de l'empresa i els socis del club han pogut gaudir de totes les instal·lacions que han estat especialment higienitzades per a la nova etapa i estrenar la nova llacuna panoràmica sobre el riu que és el gran atractiu en la reobertura.

El director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha destacat que "avui és un dia molt especial" per la represa de l'activitat i ha manifestat que confia que la nova piscina exterior tingui molt bona acollida entre els clients. Les instal·lacions podran tenir un 30% d'aforament i s'han de seguir normes estrictes de neteja en compliment de les mesures sanitàries.

Pedregal ha assenyalat que és difícil fer previsions de l'afluència que es registrarà després de la situació que s'ha viscut per la pandèmia però ha precisat que es comença a detectar moviment de reserves, especialment a la web, i que espera que l'agost sigui bona l'ocupació. Alhora ha recordat que en cap cas serà com altres estius per les restriccions d'aforament que s'han de respectar.