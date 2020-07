Andorra la Vella es promocionarà a televisions franceses i espanyoles

El comú farà una campanya per impulsar l'activitat comercial a la parròquia

El comú d'Andorra la Vella comença dilluns una campanya de promoció de la parròquia a televisions franceses i espanyoles i a internet per reactivar el moviment comercial després de l'emergència sanitària mundial, segons ha anunciat el comú. El lema de la promoció és Vine i agafa aire i presenta la capital "com una destinació segura i atractiva on recarregar piles després d’aquest segon trimestre incert arreu del món a causa de la COVID-19, que complementa l’acció promocional d’Andorra Turisme", destaquen des del comú. La inversió de l'acció publicitària té un cost de 70.000 euros i es fa Televisió de Catalunya, Aragón TV, Telemadrid, i a la desconnexió regional d’Occitània a France 3 Sud (Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon) amb l'objectiu d'atreure visitants de proximitat.

La majoria i la minoria comunal han celebrat aquest migdia una reunió amb les associacions de comerciants de la parròquia per treballar conjuntament en la reactivació comercial establint sinergies entre el sector públic i el

privat de la parròquia per dissenyar una estratègia unificada.

