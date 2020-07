Absolt l'ex-conseller portuguès acusat d'abús

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:31

VINT MESOS DE PRESÓ PER ABUSAR D'UNA MENOR AMB QUI CONVIVIA

El Tribunal de Corts va condemnar ahir un exresident acusat d’abusar sexualment d’una menor d’edat que convivia amb ell a vint mesos de presó ferma. L’home, que ja es trobava empresonat a la Comella des del maig de l’any passat després de ser extradit des d’Espa­nya, va ser posat en llibertat condicional per haver complert bona part de la pena imposada pels magistrats. El Tribunal de Corts també el va penar amb vint anys d’expulsió del Principat i a la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant el mateix període de temps. D’altra banda, el ministeri públic va demanar durant la vista oral del cas una condemna de quatre anys de presó ferma.



CORTS SENTÈNCIA EL PRES FUGAT A DOS ANYS DE PRESÓ, UN DE FERM

Corts va sentenciar ahir José Luis Tribaldos, el reclús que es va escapar del centre penitenciari, a dos anys de presó, un dels quals ferm, per un delicte continuat de furt amb força en dos locals comercials. La pena imposada pels magistrats també inclou l’expulsió del país per un període de deu anys i el pagament de 2.605 euros en concepte de responsabilitat civil. Tanmateix, el tribunal va absoldre el pres fugat del delicte d’escalament en casa habitada.

El Tribunal de Corts va absoldre ahir l’exconseller de la comunitat portuguesa David Borges, que estava acusat d’un delicte major d’abús sexual a menor amb accés carnal per via anal i oral. David Borges va ser detingut el 25 d’abril del 2018 a Escaldes-Engordany després que la família del jove denunciés els presumptes actes al cos de policia. Tanmateix, durant la vista oral del cas que es va jutjar el 2 de juny a la sala d’actes de l’edifici de Prada Casadet, tant l’adult com el menor van declarar que els actes van ser consentits per ambdues parts.D’aquesta manera, els magistrats van atendre els arguments presentats per la defensa de l’expresident de la Casa de Portugal a Andorra, els quals lluitaven per l’absolució del seu client i que l’afer no fos considerat un delicte. Per la seva banda, el ministeri públic va demanar durant el judici del mes passat que se’l condemnés a cinc anys de presó ferma, l’expulsió definitiva del Principat i a la prohibició de prendre contacte amb la víctima dels abusos, que en el moment dels fets tenia catorze anys. En aquest sentit, l’acusació considerava que els actes jutjats havien estat en contra de la voluntat del menor i, per tant, suposaven una violació. Arran de la declaració del menor, l’ex-conseller lusità va ser empresonat en el moment de la detenció, ja que la Batllia va decretar l’ingrés preventiu de Borges al centre penitenciari de la Comella per poder seguir amb la investigació sense interrupcions, on va estar empresonat fins a mitjan juny, quan va sortir en llibertat provisional fins a la celebració del judici i la resolució de la sentència del Tribunal de Corts.A conseqüència de la detenció de l’exconseller i el posterior empresonament, Borges va haver de renunciar al seu càrrec com a representant de la comunitat portuguesa i com a president de la Casa de Portugal. Llavors el govern lusità va engegar els tràmits corresponents per nomenar el nou conseller, una responsabilitat que va recaure en José Manuel da Costa Gonçalves, l’actual responsable i el que era el càrrec suplent en la candidatura presentada el 2015 per l’exconseller.