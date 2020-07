L'IPC avançat baixa quatre dècimes en el càlcul referent al mes de juny

Actualitzada 02/07/2020 a les 06:52

L’indicador avançat de l’índex de preus al consum referent al mes de juny va registrar un descens del 0,4%. Així ho va informar el departament d’Estadística en una nota de premsa emesa ahir. Amb relació al càlcul avançat del mes de maig, el descens seria de tres dècimes, ja que en el d’aleshores també es preveia una baixada de preus, però que només era del 0,1%.

En comparació amb els estats veïns, cal destacar que el mateix índex a Espanya, durant el mes de juny, preveu una caiguda dels preus del 0,3%, que suposa un descens de sis dècimes envers el càlcul avançat fet el mes de maig. En el cas de l’estat veí del nord, França, el seu IPC avançat per al mes de juny és positiu i se situa en el 0,1%. No obstant això, i tenint en compte el càlcul avançat del mes de maig, suposa un retrocés de tres dècimes. Amb relació a la metodologia emprada pel departament d’Estadística per tal de fer els càlculs, la mateixa nota va expressar que la voluntat de treure aquestes dades avançades era “aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la UE”, i va afegir que la sistemàtica emprada per treure aquesta dada avançada és la mateixa que s’empararà en el futur càlcul dels IPC definitius. Sobre la diferència entre l’índex avançat i el resultat definitiu, van dir que “suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 95% aproximat dels preus de juny entrats. Per la resta s’utilitza la dada del mes anterior”.