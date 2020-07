El benefici de la banca creix 5 anys després

Els 111,8 milions del 2019 tallen la tendència a la baixa que es va iniciar l’exercici del 2014

Andorran Banking va publicar ahir l’informe corresponent a l’exercici del 2019, en què confirma, un cop aprovats els comptes pels òrgans de cada entitat, que l’any passat els cinc bancs van obtenir un benefici conjunt de 111,8 milions d’euros. El resultat del 2019 acaba amb la tendència a la baixa en els beneficis dels bancs iniciada el 2014. Aquell any les entitats van aconseguir un benefici conjunt de 183,3 milions d’euros, molt lluny dels 205,1 registrats el 2013. El 2015 els beneficis van ser de 168,5 milions, el 2016 de 155,9 i el 2017de 131. Fa dos anys es va tocar fons amb un benefici de només 99,5 milions. El resultat ha crescut un 12,5% el 2019.

Cal recordar que els beneficis obtinguts entre el 2014 i el 2019 són els més baixos des del 2003. Els pitjors resultats s’havien registrat els anys 2011 i 2012, quan la banca va aconseguir només 196 milions de beneficis en cadascun dels exercicis. Uns anys amb uns resultats extraordinaris com els que es van donar el 2006 i el 2007, amb 337,2 i 353,8 milions d’euros de benefici, respectivament.

Per entitats, Crèdit Andorrà va ser la que va aconseguir un major benefici l’any passat amb 46,2 milions, un 28,9% més que el 2018. Andbank va ser la segona amb 28 milions (un 2,47% més), MoraBanc la tercera amb 25,1 milions (un 4,4% més) i BancSabadell d’Andorra la quarta amb 10,3 milions (un 1,23% més). Vall Banc va registrar 2 milions d’euros de benefici i va ser l’única entitat que els va reduir respecte al 2018. Concretament un 3,96%.

Quant a la part percentual total del pastís del benefici que representa cada banc, Crèdit Andorrà aporta el 41,3%. El segueixen Andbank amb el 25%, MoraBanc amb el 22,4%, BancSabadell d’Andorra en amb el 9,2% i Vall Banc amb l’1,7%.

Cal remarcar que dels 557,8 milions que va ingressar la banca l’any passat, 288,6 provenien de les comissions als clients.



49.917 milions en recursos

Andorran Banking destaca que les cinc entitats gestionen en total 49.714 milions d’euros de recursos de clients, quan el 2018 en gestionaven 44.925 milions. També ha crescut la totalitat dels actius dels bancs fins a 14.840 milions (13.969 el 2018) i la inversió creditícia bruta que va passar dels 5.911 del 2018 als 6.094 milions d’euros l’any passat. Les cinc entitats acumulaven 10.208 milions d’euros en dipòsits de clients, quan fa dos anys tenien 9.529.

Quant al nombre d’assalariats, les entitats donaven feina l’any passat a 2.563 persones, 55 menys que el 2018. Del total, 1.359 treballaven a Andorra i la resta a l’estranger. La banca donava feina al 4,4% d’assalariats del país.

