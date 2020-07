Arinsal farà diumenge un mercat d'ocasió solidari

La recaptació íntegra anirà pels treballadors assalariats del poble que estan pendents de reincorprar--se als llocs de feina

Carboot Mercat d'ocasió solidari a Arinsal

Actualitzada 02/07/2020 a les 14:27

Redacció Andorra la Vella

L'associació de promoció turística d'Arinsal i d'Erts (Aptae) ha organitzat un mercat d'ocasió solidari que tindrà lloc diumenge a l'aparcament d'Arinsal al costat del circuit de bicicletes. La recaptació de les inscripcions anirà destinada als assalariats del poble pendents de reincorporar-se a la feina. Les inscripcions es poden fer fins al mateix dia per correu electrònic a secretaria.aptae@andorra.ad i tenen un cost de 20 euros per una parcel·la individual i de 30 euros per una doble.

El mercat se celebrà cada primavera des de fa més de cinc anys, tot i que enguany s'ha hagut d'endarrerir per la Covid-19. L'Aptae reagrupa una quarantena de negocis i establiments de la zona, i té la vocació de reactivar i dinamitzar els pobles d'Arinsal , Erts, Xixerella i Pal. L'associació està a l'espera de veure com evoluciona la situació en l'àmbit internacional, ja que a la zona es treballa majoritàriament amb turisme.