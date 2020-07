Absolt l'ex-conseller portuguès acusat d'abús sexual

David Borges s'enfrontava a una petició de pena de 5 anys

Actualitzada 02/07/2020 a les 12:41

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha absolt l'ex-conseller portuguès David Borges del delicte d'abús sexual a un menor pel qual va ser jutjat el 2 de juny i que el va portar a la presó de manera provisional durant mig any. La fiscalia va demanar a la vista una condemna de 5 anys de presó i l'expulsió definitiva del país a més de la prohibició de contactar amb la víctima que tenia 14 anys al moment dels succeir els presumptes fets delictius. Els magistrats han atès l'argumentació de la defensa de Borges que va demanar l'absolució del processat al·legant que l'acte va ser consentit pel menor.

David Borges va ser arrestat per haver mantingut relacions sexuals amb el noi el 25 d’abril del 2018 a Escaldes després que la família del menor denunciés els fets al cos de policia. Tant l’ex-conseller portuguès com el jove haurien manifestat que l’acte va ser consentit.

