Una nova víctima de Covid-19 eleva la xifra a un total de 45

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:36

Martí Pons Andorra la Vella

El Govern va informar ahir a la tarda a través de les xarxes socials d’una nova defunció provocada per la Covid-19. En aquest cas es tracta d’una dona de 70 anys que es trobava ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i que requeria el suport de la ventilació mecànica. La difunta era d’Ordino i amb ella, la xifra s’eleva a un total de 45 morts per coronavirus des de l’inici de la pandèmia, tres en el que portem de mes de maig.

Pel que fa a la resta de dades epidemiològiques, l’executiu va informar que el nombre total de casos confirmats arriba a les 748 persones, de les quals 210 es troben actives, 31 menys que el dia anterior, una dada que es manté amb tendència a la baixa. Per contra, el nombre de persones que han rebut l’alta va en augment i arriba als 493 casos. A més, en la jornada d’ahir es van rebre un total de 65 resultats de les proves PCR, de les quals es van registrar 52 negatius i i tretze positius.

A l’hospital, a hores d’ara hi ha 18 persones ingressades, 9 a l’UCI i quatre sota intubació i ventilació mecànica. Quant als professionals de la salut i cossos especials encara n’hi ha 37 i cinc casos actius respectivament. D’altra banda, al centre sociosanitari d’El Cedre la xifra de positius se situa en 19, amb set persones provinents de Salita i vuit que es troben en convalescència.

Ahir també es va informar que una resident de Salita va ser donada d’alta de la Covid-19. La resident es trobava interna al centre sociosanitari El Cedre per fer front a la malaltia i ahir al matí va tornar de nou al centre geriàtric. A través de les xarxes socials es va difondre un vídeo on es veu la pacient sortint del sociosanitari entre aplaudiments per part del personal del SAAS, que l’esperaven a la porta del centre.



Actualització de dades

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, va informar dissabte passat que a partir d’ara les rodes de premsa s’anirien desescalonant en funció del progrés que tingués la pandèmia. Com que les dades epidemiològiques mostren una baixada, ahir a la tarda no hi va haver compareixença de cap membre de l’executiu i la pròxima serà aquesta tarda a les 17.00 hores. De totes maneres l’actualització de dades es pot seguir a través de les xarxes socials o la pàgina web del Govern.