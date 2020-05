Tancat el tub nord del túnel de les Dos Valires per manteniment

Mobilitat preveu un augment de la circulació interna avui amb la segona fase de reobertura econòmica i la primera jornada de tests a la població

Actualitzada 04/05/2020 a les 09:36

Redacció Andorra la Vella

El tub nord del túnel de les Dos Valires, el que va en sentit La Massana des d' Encamp, ha quedat tancat al trànsit aquest matí per dur a terme tasques de manteniment. Així ho ha informat Mobilitat, que durant tot el temps del confinament ha estat fent aquestes tasques gairebé a diari en bona part dels túnels del país aprofitant la reducció en la mobilitat interna. No obstant, es preveu que aquesta avui s'augmenti significativament amb la segona fase d'obertura d'algunes activitats econòmiques que va anunciar el Govern divendres passat, així com la primera jornada de tests massius a la població, els quals la majoria es realitzen en cotxe. "Si us heu de desplaçar per algun motiu justificat, circuleu amb precaució i eviteu distraccions", va recordar ahir el departament de Mobilitat.