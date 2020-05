MoraBanc amplia els horaris d'atenció al públic

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:38

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc reforça a partir d’avui, dilluns 4 de maig, els horaris presencials d’atenció al públic amb més oficines obertes. Coincidint amb la segona fase de reobertura d’activitats econòmiques, l’entitat bancària torna a obrir l’oficina de Sant Julià de Lòria, situada al carrer de la Rabassa número 2, de les 9.00 a les 14.30 hores. Juntament amb aquesta nova obertura, també s’hi afegeixen les oficines que ja estaven en funcionament, com són les que hi ha a les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana i Encamp.

En aquest sentit, l’entitat bancària va informar ahir al vespre, mitjançant un comunicat, que totes les oficines del banc tindran el mateix horari fins que hi hagi noves comunicacions.

Durant l’emergència sanitària provocada pel coronavirus, MoraBanc ha anat adaptant l’atenció presencial en cada moment per tal de garantir la seguretat de clients i treballadors. Així doncs, tot i que a patir d’avui s’amplien els horaris i oficines, l’entitat continua recomanant fer servir les eines telemàtiques Teleband i MoraBanc Digital per a les operacions bancàries i evitar sempre que sigui possible els desplaçaments per anar a l’oficina.