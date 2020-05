La policia atura una barbacoa a Arinsal

Els agents van identificar ahir a quatre persones saltant-se l'ordre del confinament i s'estudia l'obertura d'un expedient administratiu

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:57

Redacció Andorra la Vella

Quatre persones van voler aprofitar el bon temps que va fer durant la tarda d'ahir per celebrar una barbacoa en un berenador d'Arinsal, saltant-se clarament l'ordre de confinament. No obstant, la policia va detectar-los i va aturar els plans del grup d'amics, als quals se'ls podria obrir un expedient administratiu que podria derivar en una sanció. Per la seva banda, el servei de circulació del comú de La Massana va precintar el lloc per tal que no es torni a repetir una situació similar. La policia va lamentar els fets al seu compte de Twitter amb un missatge en què acompanyava dues imatges dels infractors. "Així no. Continuem sent responsables o l'esforç fet fins ara no ens haurà servit de res", expressava la piulada del cos d'ordre.

