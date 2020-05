La CEA confia en la construcció per reactivar l'economia

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:38

Martí Pons Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) confia que la reincorporació de la construcció a partir d’avui suposarà un alleujament pel que fa a l’economia del país després de gairebé dos mesos d’aturada total en tots els sectors. El gerent de la CEA, Iago Andreu, assegura que el sotrac econòmic és greu i que cal veure com serà l’activació de la resta de sectors, sobretot els relacionats amb el turisme.

El gerent de la Confederació va explicar al Diari que el deteriorament de l’economia del país deixava la situació sense gaire perspectives en el futur immediat. De totes maneres, però, va al·legar que el sector de la construcció tenia feina durant aquests mesos amb obres que s’estaven duent a terme abans de l’inici de la pandèmia. A més, va considerar que el sector que ara mateix tindria més dificultats per tornar a la normalitat és el relacionat amb el turisme, com la restauració i els hotelers. Tot i això, Andreu va mostrar confiança que de cara al juny es pogués dur a terme la seva reincorporació, sempre tenint en compte les recomanacions i protocols de seguretat del Govern, malgrat que “ara mateix es desconeix com i quan podrien reemprendre l’activitat”.

Seguint amb les normes de seguretat, el gerent de la CEA va explicar que per a la correcta tornada de la construcció, s’havien establert un seguit de protocols validats pel ministeri de Salut per evitar que hi hagi un possible repunt del virus en els pròxims dies i que en cas que tot avanci favorablement, la pròxima fase de descalada podria arribar al cap de catorze dies, tenint en compte el període d’incubació del virus. També Andreu va demanar la màxima responsabilitat per part de tothom a l’hora de seguir els protocols.