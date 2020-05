“Hem de fer inversions per ajudar el país i poder generar feina”

El comú creu que hi haurà una davallada important dels ingressos i que caldrà veure com reacciona el turisme i la construcció, que són pilars de l’economia de la parròquia

Eduard Piera Ordino

La modificació dels ingressos previstos i l’adaptació i el canvi de prioritats en les diferents inversions que tenien previstes són dos dels principals cavalls de batalla als quals s’enfronta l’equip de govern d’Ordino, que encapçala Josep Àngel Mortés.



En quina situació queden les inversions que havien previst per a la present anualitat?

Haurem de prioritzar quines inversions es poden fer, però és evident que tot el que teníem pressupostat no es podrà portar a terme. Hem d’estudiar quins canvis farem en el pressupost i segurament també en el marc pressupostari que afecta la resta dels anys de la legislatura. Però està clar que hem de continuar fent inversions per tal que el país i la parròquia puguin tirar endavant i poder generar feina amb aquestes inversions.



Quines preveu que siguin les principals afectacions que tindran a la parròquia?

Quan passi això ho veurem, però és evident que Andorra i per tant la parròquia vivim en gran part del turisme. Ara hem de veure com el podrem atraure, especialment el que és de proximitat; les inversions hauran d’anar enfocades en aquest punt de vista. De la mateixa manera, caldrà veure com torna a engegar la construcció, que és un dels altres pilars que tenim en la nostra economia.



En el consell del comú del passat 30 d’abril, van aprovar l’adjudicació del mirador del pic del Peyreguils. Saben si es podrà executar?

Hem de tenir en compte que aquesta no és una inversió directament del comú, si no de Secnoa. Tanmateix, va amb la línia del que comentava abans, d’atreure turisme de proximitat. No sabem quan es podran executar les obres, estem pendent de veure quan es podrà fer i no sabem si la tindrem disponible per a aquesta temporada d’estiu.



Pel que fa als ingressos, una part important provenen de la construcció. Com està aquesta situació?

Estem treballant en diferents escenaris i hem fet diverses simulacions amb nivells d’ingressos diferents. És complicat quantificar quin import final quedarà. Tot i això, una primera estimació fa pensar que la baixada dels ingressos pot estar entorn al 20%.



Han pogut parlar amb els promotors dels projectes per veure si els continuaran tirant endavant tal com estava previst?

Hem pogut parlar amb alguns dels promotors, sí, i sembla que hi ha bona predisposició, almenys pels que ja estaven engegats. Altra cosa són aquells projectes que estaven en estudi o tan sols pensant-se, que pot ser que al final no es portin a terme, almenys immediatament.

Un altre dels pilars dels ingressos comunals són les transferències de Govern. Com està aquesta stiuació?

Cada comú ha de fer l’aportació que pugui, cada un tenim una situació diferent: sostre d’endeutament, ingressos... cada comú ha d’estudiar les seves possibilitats. Les transferències no podem deixar de rebre-les, el que sí que cal ajustar és el que cada comú pot aportar i cada un som responsables. Nosaltres estem analitzant les xifres per veure què podem aportar. Ho estem acabant de treballar de manera conjunta.



Com està sent la relació amb els grups de l’oposició en aquesta situació de pandèmia provocada pel coronavirus?

Amb l’oposició estem en contacte permanent per via telemàtica. He d’agrair els seus esforços i la seva predisposició per col·laborar amb el comú. En aquests moments, hem d’anar tots units per sortir d’aquesta situació; la política ja la farem quan passi.



De la mateixa manera, com s’ha adaptat la forma de treballar del comú durant aquest tancament?

La veritat és que la gestió no és fàcil, tot i que ara amb el mes i mig que portem ens hem acostumat a treballar diferent. La principal mesura és que com més gent pugui treballar telemàticament, millor, igual que les reunions; ens hi estem acostumant. No hi ha hagut més problema. Seguint totes les recomanacions i normes i adaptant el dia a dia. I adaptant per donar els serveis essencials a la població. I coordinar tot el que estan fent els Stop Labs, i ja estem en marxa ens n’estem sortint bastant millor del que pensàvem.



Aquest any, tot semblava indicar que s’estava en una temporada de neu que podia ser històrica. I més a Ordino-Arcalís, que és l’estació que tanca més tard. Com ha afectat tota aquesta stiuació?

Aquest any ha estat un any excepcional des del punt de vista d’ingressos en totes les estacions. Malauradament, hem hagut de tancar tots a l’hora i hem perdut la campanya de Setmana Santa, que és quan les estacions acabàvem d’arrodonir les xifres. Si no hagués estat així, hauríem perdut una part important a l’haver de tancar un més abans. Dins el mal, d’haver de tancar abans, ens hem salvat gràcies als bons mesos d’hivern que hi ha hagut. Hem d’esperar a veure els balanços finals i com queda tot plegat per fer una valoració més en profunditat.



Com han abordat des del comú la situació dels temporers, derivada del tancament de fronteres que va fer l’Argentina i que els complica la tornada?

Cal diferenciar els que estaven a l’estació d’esquí i els que vivien a la parròquia. Dels primers, l’estació se n’ha fet càrrec. Tenim uns 50 temporers vivint a la parròquia. Estem en contacte amb Afers Socials per donar solucions. Estem fent les mateixes ajudes i l’objectiu més important ara és ajudar-los que puguin tornar a casa, i mentrestant que no els falti res. Anem tots a l’una.

