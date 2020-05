“Estàvem fent uns números extraordinaris”

El termolúdic ha treballat protocols de reobertura amb l'horitzzó d'operar a l'estiu

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:56

Dolors Moreno Andorra la Vella

Caldea ha aplicat un ERTO al 90% de la plantilla a l’espera de poder recuperar l’activitat a l’estiu.



L’ERTO era inevitable?

La realitat d’aquesta crisi sanitària és que ha estat més complexa del que s’esperava i més perllongada en el temps, i com s’està dient s’ha de ser molt caut amb el ritme de desescalada per evitar rebrots. Això ens porta que una de les darreres activitats que s’autoritzaran és la nostra, perque és un gran espai que acull quantitats importants de gent, i a un horitzó temporal de no operar durant les properes setmanes, i la decisió d’aplicar l’ERTO era l’única que podíem prendre. Es pren per preservar els llocs de treball i tan aviat com sigui possible anirem restituint tots els treballadors al seu lloc.



Tenen un calendari de represa de l’activitat.

Tenim un pla de treball però som conscients que en les circumstàncies que estem veient els plans de vegades no es poden aplicar al cent per cent. El pla passa per obrir el club de socis tan aviat com es rebi l’autorització i això pensem que serà durant el mes de juny. I, després, per l’activitat termal ens agradaria tornar a obrir les portes als turistes a partir del juliol, tot i que, depèn de la conjuntura del moment, ja veurem si fem una obertura parcial o total.



Estarà segur condicionada per protocols de salut, higiene i distanciament social. Hi han treballat?

Ja hem fet els nostres protocols de reobertura amb la presa de les mesures higièniques i sanitàries: personal equipat amb EPIs, sistemes per mantenir les distàncies als accessos al centre, menys aforament, presa de temperatura a les entrades dels espais... Ens hem avançat i estem a l’espera dels protocols oficials, però suposem que el que hem fet és el mateix que ens demanarà Govern o potser inclús una mica més. Estem molt conscienciats que no ens podem permetre tenir un problema a Caldea i per això també estem fent uns processos de desinfecció de l’edifici súper intensius.



Econòmicament el 2020 no tindrà res a veure amb la previsió. Quins escenaris de caiguda tenen?

Tenim diferents escenaris i els anem revisant, però que digués que perdrem un 20, un 30 o un 50 no té cap base científica. La realitat és tan canviant i voluble que no ho sabem. La sort que tenim és que Caldea és una empresa súper sanejada, no tenim cap deute, i tenim una situació de tresoreria robusta. Si s’allargués sis mesos el tancament sí que seria compromès, però ara ja es veu una mica la llum al final del túnel.



Com anava la temporada d’hivern fins al tancament?

Anàvem com un coet. Per a tots ha estat un pal perquè vèiem que estàvem fent uns números extraordinaris. El 2019 va tenir un resultat molt bo i anàvem inclús a un ritme de millorar-lo. Això també ens facilita ara les coses.



Quina campanya d’estiu es podrà fer?

La realitat va dia a dia. El que crec que està mort són viatges de llarga durada i llarga distància, i Andorra pensem que pot ser una sortida bona per a la gent de Catalunya, Aragó, que és un viatge curt i sense riscos. I per exemple fer els tests als turistes seria fantàstic i seria un prestigi, posicionar-se com una destinació segura en aquestes circumstàncies.