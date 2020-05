Aparadors transparents

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:13

Òscar Serrano Andorra la Vella

Si ens han de multar, ho farem, però no és la millor mesura per als que som comerços petits, ens perjudica”. Els comerciants alerten que l’entrada en vigor del decret que obliga tots els establiments del país a rotular “de forma clara” el preu dels productes perquè siguin visibles des de l’aparador perjudicarà el petit comerç i donarà encara més clients als grans establiments. Tot i això, la gran majoria accepten la mesura amb resignació i declaren que “la transparència de cara al client és el més important”. Així ho va explicar al Diari el gerent de la botiga de joguines Tic Toc, Joan Saurí, que creu que la nova normativa no afectarà gaire el seu sector perquè “nosaltres ja fa molts anys que ho fem i ho tenim tot degudament marcat”. El problema que representa tot plegat, però, és que “posar els preus als aparadors fa que la gent s’ho miri i no entri a preguntar”, i, per tant, “perdem una oportunitat de tancar una venda”.

Des d’Electrodomèstics Martínez, es va criticar que la mesura dona ales a les plataformes online, que “venen el producte més barat”, però “ofereixen un servei al client molt pitjor que el nostre”. “Hi ha gent que des de fora veu el producte i el preu, fa una foto i el compra per internet. El nostre preu és més alt, però el petit comerç sempre dona una atenció molt més personalitzada”, va dir.

Tanmateix, hi ha empreses que adverteixen que, pel volum del catàleg de productes i pel mateix model de negoci, és molt difícil posar preu a tots els articles. “Els nostres preus són polivalents i depenen de l’estoc que hi hagi, així que marcar-ho tot ens suposaria una feina massa gran”, van explicar des de l’Andorra Free Market, que, tot i això, van apuntar que “nosaltres tenim els preus actualitzats i publicats a la nostra pàgina web i es poden consultar en qualsevol moment”.

Pel que fa a l’altre cantó de la transacció, la dels compradors, la valoració de la mesura va ser totalment positiva. És el cas de la Carme, una senyora de 57 anys que baixava per Meritxell amb bosses a les mans i que celebrava la nova normativa, perquè “per fi, podrem veure el preu de tot i sabrem segur que un producte val el mateix per a tothom”.