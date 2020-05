Les persones que participen en el cribratge massiu i les seves famílies continuen passant pels Stops Labs del Prat Gran

Última jornada de tests als voluntaris Proves aquest matí al Prat Gran d'Escaldes Twitter Escaldes

Actualitzada 03/05/2020 a les 13:12

Les proves als voluntaris que participen en l'operativa dels tests d'anticossos a la població continuen avui a bon ritme als Stops Labs habilitats al pàrquing del Prat Gran d'Escaldes-Engordany. Més de 2.500 persones entre sanitaris, membres de cossos especials, personal de centres sociosanitaris i les seves famílies s'han fet ja la prova per poder iniciar demà al matí el cribratge massiu a totes les parròquies als ciutadans que hagin rebut la cita des del seu comú per acudir al punt de control on hagin estat convocats segons s'hagin de desplaçar en vehicle o a peu.