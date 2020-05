La intenció del Govern argentí és que fins a l’1 de setembre no arribin vols al país excepte els humanitaris. Argentins atrapats a Andorra i en altres països europeus han iniciat una demanda legal per aconseguir tornar a casa.

Odissea sense final Els temporers argentins a un dels autobusos que els va portar a Tolosa. ANDBUS

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:27

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La situació dels argentins que encara estan atrapats a Andorra com els que arriben en vols humanitaris al seu país és una autèntica odissea. Tanta és la impotència per fer-se sentir pel seu Govern que els argentins que es troben a Espanya i Andorra han contractat dos advocats per fer un recurs d’empara. Excepcionalment, el poder executiu va autoritzar vols humanitaris des d’algunes destinacions, però les operacions han estat insuficients per donar resposta al drama que viuen moltes persones, algunes amb fills petits i sota condicions particulars molt complexes.

Segons publica la premsa argentina, en representació de més de 50 persones que estan encallades a Espanya, Andorra, França, Tailàndia, Estats Units, Finlàndia i altres països, els advocats Francesc Oneto i Roberto Rallin han presentat un empara perquè el govern garanteixi en el lapse d’un mes el retorn a l’Argentina. Oficialment, però, fins al setembre no hi ha previstos vols de repatriació, únicament els anomenats humanitaris.

Els lletrats han sol·licitat que l’Estat es faci càrrec de l’allotjament, alimentació, assistència sanitària i totes les necessitats bàsiques que tinguin aquestes persones mentre s’organitzen els trasllats. L’empara interposat reclama que l’Estat difongui informes amb les dates dels vols de repatriació previstos, els noms de les persones que viatjaran en cada connexió i informació sobre l’assistència brindada a aquestes persones durant la seva estada a l’exterior.

Els lletrats qüestionen també que els decrets de necessitat i urgència que van imposar mesures restrictives encara no han estat debatuts al parlament. Per descartar la possibilitat que aquestes persones propaguin la Covid-19 amb el seu retorn, l’empara fixa un protocol de cinc passos: omplir un formulari a l’aeroport d’origen perquè els passatgers informin si van tenir algun símptoma; prendre’ls la temperatura abans d’embarcar al vol; exigir en tot moment l’ús estricte de mascareta: sotmetre els passatgers a una anàlisi ràpida per conèixer si estan malalts, i aïllar els passatgers per un lapse de 15 dies, en un lloc allunyat de la població, per exemple un hotel.