Nova defunció i 21 recuperacions

La víctima tenia 70 anys i estava ingressada a l'UCI després d'haver-se contagiat pel virus

Una dona afectada per la Covid-19 que estava ingressada a la unitat de cures intensives amb suport de ventilació mecànica afectada per la Covid-19 va morir ahir, el que suposa que el total de víctimes per l'epidèmia ascendeix a 45 òbits. La difunta era d'Ordino i tenia 70 anys i és el tercer traspàs del maig.

Les dades de l'epidèmia deixen avui 748 casos acumulats, que representen un positiu més en comparació amb les xifres de dissabte, amb 210 infectats amb el virus actiu, 31 menys que ahir, i un total de 493 recuperats, segons l'actualització del Govern, que avui no ha fet compareixença per informar de l'evolució de l'epidèmia.

El nou balanç correspon a 65 PCR rebudes avui al SAAS entre les que hi ha 13 positius que inclouen el cas nou i els de malalts de SARS-CoV-2 que estan en la fase final de la patologia a l'espera de negativitzar el virus. Entre els casos actius hi ha 37 professionals sanitaris i cinc membres dels cossos especials.

L'ocupació a l'UCI és de nou pacients ingressats, quatre dels quals estan connectats a un respirador, i a l'hospital hi ha altres nou pacients atesos a planta. I a la unitat assistencial habilitada a El Cedre hi ha 19 malalts de coronavirus, amb 7 residents de Salita i vuit persones convalescents que ja han rebut l'alta hospitalària.

