Mor l'històric sindicalista Joan Seguí als 54 anys

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:47

Martí Pons Andorra la Vella

L’expresident del sindicat de duaners i promotor i secretari general de Podem Andorra, Joan Seguí Alonso, va morir ahir a Barcelona com a conseqüència de la Covid-19. Seguí, de 54 anys, tenia un càncer pel qual es va veure obligat a ser traslladat a un hospital de la capital catalana per seguir amb el tractament, lloc on s’hauria contagiat amb el coronavirus. L’històric sindicalista va ser agent de la duana des del 1991 fins aquest any 2020.

De fet, des del sindicat, l’actual president, Jean-Paul Cuberes, amb qui va compartir la professió durant 29 anys, va recordar Seguí com una persona “activista i convençuda de les seves idees en la lluita sindicalista”.

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, que va tenir unes paraules d’agraïment per la tasca feta al país, també el va recordar com una persona “compromesa i lluitadora a favor dels drets dels més desfavorables”. En aquest sentit, Ubach va assegurar que Seguí va anar molts anys en contra de les polítiques de DA i el Govern, ja que considerava que eren capitalistes i que, a més, no tenien consideració pel que fa a la qualitat de vida del país en comparació als salaris i les pensions.

També Ubach va recordar la seva lluita a favor de la igualtat de la dona a través de diverses plataformes feministes, així com la lluita a favor d’un habitatge amb uns preus més reduïts A més, Seguí va ser l’impulsor de les acampades solidàries per aconseguir un habitage millor. “Era una persona compromesa amb el desenvolupament del país”, va assegurar Ubach, que també va recordar que després de diverses lluites a través dels sindicats va decidir fundar el partit polític. “Seguí creia que si no es podia lluitar des d’una perspectiva sindicalista, era necessari fer-ho des de dins les institucions”.

Tot i això, després del seu traspàs, el secretari general de l’USdA considera que el partit no tindrà una continuïtat de cara a un futur. “Podem Andorra no crec que tingui una lluita per endavant perquè ell era l’ànima de la formació i això es notarà moltíssim”.

En les mostres de condol, el Partit Socialdemòcrata (PS) i la joventut de la formació política, a través de Twitter van lamentar el seu traspàs. Des del PS van transmetre suport als familiars i amics i van recordar el seu vessant sindicalista. També, les joventuts del partit van mostrar agraïment per la confiança que Seguí havia tingut “sempre en la joventut com a principal agent de canvi i millora de la societat”. També l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, va enviar un missatge de suport al seu cercle proper en nom d’SDP.

Finalment, des de l’executiu, el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, va transmetre el condol del Govern durant la roda de premsa per explicar la situació de la Covid-19.