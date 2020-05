Les persones curades de la Covid-19 dupliquen les actives

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:34

Martí Pons Andorra la Vella

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, va informar ahir a la tarda que el nombre de curats de la Covid-19 ascendeixen a un total de 472, una dada que duplica al nombre de persones que en aquests moments tenen el virus actiu, amb 231 casos. En total, doncs, la xifra arriba als 747 contagis des dels inicis de la pandèmia, dues més que el dia anterior, la qual cosa representa un lleuger creixement des de l’inici de la setmana amb quatre casos més. També el ministre, seguint amb les dades epidemiològiques, va informar que havien obtingut el resultat de 81 proves PCR, de les quals 22 havien donat positiu.

El portaveu, durant la roda de premsa, va lamentar una nova defunció, una dona de 89 anys provinent del centre sociosanitari El Cedre i que estava a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell ingressada a planta. D’aquesta manera, el nombre de defuncions s’eleva fins a les 44.

Al centre hospitalari, en aquests moments hi ha dinou persones, de les quals deu es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) amb cinc membres que requereixen la intubació amb la ventilació mecànica. També Jover va informar que a hores d’ara hi ha 41 sanitaris positius de coronavirus, i cinc membres dels cossos especials.

Pel que fa a El Cedre, la xifra de positius és de 21, amb sis casos provinents de Salita. També al sociosanitari consten vuit residents convalescents.

A la compareixença Jover va explicar que en aquests moments constaven 60.000 inscrits al registre per poder dur a terme els tests anticossos que s’iniciaran demà. Amb això va recordar que aquelles persones que tinguin dificultat per inscriure’s a través de la plataforma web, ho poden fer posant-se en contacte amb els comuns. A més, el ministre va assegurar que està tot preparat per poder iniciar el cribratge massiu a la població.

El ministre va explicar que ahir es van fer 1.084 tests a membres de l’operativa i els seus familiars, així com als cossos especials. Una dada que s’ha de sumar a les 1.500 proves fetes durant aquesta setmana, amb la qual cosa s’assoleix una xifra superior als 2.500. Amb això, Jover va recordar la importància de participar en el cribratge, que els permetrà detectar aquelles persones que siguin asimptomàtiques, a més de la utilitat de cara a les pròximes fases de desconfinament.