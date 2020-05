L'executiu rep 489 demandes d'ERTO en 48 hores que afecten 5.260 assalariats

El Govern rep un total de 489 sol·licituds en les primeres 48 hores en funcionament del formulari

Actualitzada 03/05/2020 a les 07:18

Adrià Esteban Andorra la Vella

El formulari per acollir-se als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) comencen a treure fum durant les primeres 48 hores de funcionament. En aquest sentit, tal com va informar ahir en roda de premsa el ministre portaveu, Eric Jover, les 489 peticions realitzades per empreses –pendents encara de resolució– afectarien un total de 5.260 assalariats. D’aquestes, Jover va detallar que 4.362 correspondrien a demandes de comiats temporals i 898 a reduccions de la jornada laboral.

Malgrat no disposar de xifres segmentades per sectors per saber en quins camps està tenint més incidència la mesura, el ministre sí que va avançar que, segons els primers càlculs realitzats, la mitjana de les empreses que s’han inscrit al formulari conservarien de manera intacta el 20% de la plantilla, en detriment del 80% que sí que es veuria afectat per l’entrada en vigor d’aquesta segona llei òmnibus. “Les empreses que estan presentant sol·licituds no les estan presentant per al global de l’empresa”, va remarcar Jover.

De totes maneres, el portaveu de l’executiu va apuntar que el departament de Treball estarà a l’aguait de realitzar inspeccions per corroborar que els treballadors afectats per la mesura no continuen desenvolupant la seva activitat de manera encoberta. Així doncs, Jover va advertir que “davant qualsevol sospita de frau o incompliment se serà especialment dur”.

Tot i l’allau inicial de peticions, Jover va assegurar que “preveiem que s’acullin més empreses i més autònoms” en un procés que persegueix “protegir al màxim els assalariats” i “minimitzar els acomiadaments”. Així mateix, el ministre va recordar que els autònoms en suspensió d’activitat laboral es podran acollir a la prestació equivalent al salari mínim.

Igualment, Jover va insistir que les persones que vegin disminuïda la seva renda, que es diferencia per franges salarials, també tindran a la seva disposició “una sèrie d’elements d’ajuda”, com és el cas de les reduccions en els lloguers fins un 20% o la carència de la hipoteca. “L’objectiu és que les reduccions de renda no es tradueixin en reduccions del poder adquisitiu”, va afegir.

Per últim, el ministre va fer un balanç “molt positiu” de les primeres dues setmanes de funcionament del servei de guarda, on fins ara han participat una vintena d’infants. Per demà, amb l’inici de la segona fase de la represa de l’activitat, està previst que hi assisteixin un total de 40 infants.