Els tres centres compten amb un esborrany de llei per unir els esforços en les investigacions

Fusió entre Actua Tech, l'Observatori i l'IEA Els tres centres preveuen la fusió quan acabi la pandèmia. Fernando Galindo

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:52

L’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA), Actua Tech i l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) preveuen una fusió entre els tres centres per crear una estructura nova basada en la investigació i el desenvolupament. Així ho va explicar al Diari el director de l’IEA, Jordi Guillamet, al·legant que la idea d’aquesta coalició té a veure a l’hora d’ajuntar treballs i esforços. “La idea és crear una estructura nova que ens permetrà fer una cooperació conjunta amb una gestió administrativa única que ens permetrà simplificar els esforços”, va explicar.

El projecte de fusió compta en aquests moments amb el primer esborrany de llei que els permetrà treballar plegats. Tot i això, Guillamet va informar que a causa de la pandèmia de la Covid-19, que ha paralitzat el país en tots els aspectes, també ha aturat que es pugui continuar amb el projecte. Tot i això, va assegurar que “ho tenim coll avall, és una oportunitat per tirar endavant investigacions que potser un únic centre no podria assolir”. En aquest sentit, el director d’Actua Tech, Marc Pons, que va explicar que està fent de pont entre les tres institucions, va al·legar que abans que es parlés d’aquesta fusió entre els tres centres i també abans de la pandèmia “ja estàvem treballant en alguns projectes plegats”.

De fet, els tres centres, pel que fa a investigacions relacionades amb dades de turisme, el canvi climàtic i la neu, els estaven duent a terme a través de convenis i col·laboracions. “La línia entre les entitats és molt supèrfula i fent aquests convenis conjunts, vam valorar que es podria posar tot sota el mateix paraigua”, va indicar Pons. Tant Pons com Guillamet van estar d’acord que amb el coronavirus ha quedat tot aturat temporalment i que els centres s’han focalitzat en la pandèmia. Tot i això, confien que un cop es doni per finalitzada la crisi sanitària es podrà tornar a posar sobre la taula aquesta idea de fusió i veure de quina manera es pot continuar endavant. A més, Guillamet va indiciar que el Govern és coneixedor d’aquesta iniciativa i que s’han iniciat algunes converses per fer-ho una realitat al més aviat possible.



Centre d’estudis europeu

També el director de l’IEA va informar que s’està treballant per impulsar la creació d’un centre d’estudis europeus, que a més, ajudaria en la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europa, i que en aquests moments ja compten amb un pressupost per poder dur-lo a terme, però que “la situació actual ha provocat que hagi hagut de quedar al congelador”. Els dos projectes, però, falta acabar de determinar-los i seguir-hi treballant. A més, Guillamet va explicar que ell no els podrà veure fets realitat, ja que d’aquí a tres mesos procedirà a jubilar-se.