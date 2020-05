França obligarà totes les persones que entrin al país a una quarantena

Hauran de passar dues setmanes confinats i 30 dies d’aïllament si donen positiu per Covid-19

Actualitzada 03/05/2020 a les 07:12

Agències Andorra la Vella

França prepara una desescalada molt progressiva a partir de l’11 de maig, amb fitxers de malalts, una brigada per identificar contagis entre els seus contactes i una quarantena per a tots els que arribin des de l’exterior amb l’objectiu de desincentivar els viatges. El govern francès va presentar ahir un projecte de llei, que ha de ser tramitat i adoptat la setmana vinent per les dues cambres del Parlament, i que allargarà l’alerta sanitària fins al 24 de juliol.

“Haurem de viure molt temps amb el virus”, va explicar en una conferència de premsa el ministre de Sanitat, Olivier Véran, per justificar aquesta prolongació i les regles que entraran en vigor a l’inici de la desescalada. Entre elles l’obligació per a totes les persones que entrin a França (francesos o estrangers), però també a l’illa de Còrsega i als territoris i departaments francesos d’ultramar, de passar una quarantena de 14 dies.

En cas que siguin diagnosticades positives, s’hauran de sotmetre a un règim d’aïllament en condicions encara per definir que es pot prolongar fins a 30 dies, i que en qualsevol cas serà susceptible de recórrer davant un jutge. Els que no acceptin aquestes condicions, hauran de retornar per on havien arribat.

No hi ha cap calendari per a la represa de la lliure circulació dins de l’espai Schengen, que, segons el ministre francès d’Interior, Christophe Castaner, serà “progressiva”. Tampoc per a l’obertura de les fronteres exteriors. Castaner es va limitar a indicar que tot això serà objecte de discussions a nivell europeu i bilateral.

Dins de França, Véran va dir que s’havia optat “per la confiança i la responsabilitat”, cosa que significa que no hi haurà obligació jurídica d’aïllament per a les persones infectades per la Covid-19, en contra del que s’havia estudiat. No obstant això, es crearan fitxers de les persones positives perquè els metges en un primer moment i la Seguretat Social després puguin fer investigacions de traçat per intentar determinar qui ha estat en un contacte estret i és susceptible d’haver-se contagiat.

Abans de la posada en funcionament, aquests fitxers, concebuts en principi per a un període d’un any, hauran de rebre el vistiplau de la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats, una instància que protegeix enfront d’un ús abusiu de les dades personals. Els fitxers no s’utilitzaran per a l’aplicació del mòbil StopCovid per fer un traçat de qui hagi estat en contacte amb un cas declarat de coronavirus.