Compareixences en temps de crisi

PREGUNTA SOBRE LES ADJUDICACIONS

El PS ha demanat a l'executiu informació sobre totes les adjudicacions de material sanitari, així com les empreses i els proveïdors que han estat contractats en relació amb aquest material. Així ho ha fet saber la presidenta de la formació, Susanna Vela, per “tractar de conèixer la documentació, els expedients i els informes relatius a les adjudicacions que han tingut lloc en relació amb la crisi sanitària de la Covid-19”. Entre els documents demanats, hi ha els informes relatius al material de protecció, desinfecció i detecció ràpida, i la relació de totes les empreses contactades.

El PS va expressar ahir el seu malestar perquè el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, no vol comparèixer a la comissió legislativa per respondre als interrogants dels consellers generals, una versió que contrasta amb la que va donar el titular de Salut, que va precisar que no hi té cap res en contra, que li va exposar els impediments al socialdemòcrata Jordi Font i que aquest li va respondre que “cap problema”.En el que sí que hi ha coinciència és que a partir de dilluns es reprèn l’activitat parlamentària amb normalitat –amb les mesures obligatòries pel coronavirus– i que la possibilitat de la compareixença està oberta. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, es va queixar que tenen moltes preguntes pendents i que els agradaria poder traslladar-les al ministre, però el president de la comissió de Sanitat, Jordi Font, li va comentar i la resposta va ser que abans del dia 15 no seria possible “perquè té molta feina”.Martínez Benazet coincideix amb aquesta versió, però amb matisos importants: “És cert que Font em va fer arribar aquesta demanda i li vaig explicar que tant jo com el meu equip anem desbordats per la feina i ara més amb el cribratge de la població. Font va entendre la meva justificació i no entenc que es vulgui fer polèmica d’això”, es va queixar el ministre.López, en canvi, ho veu d’una altra manera, i recorda que el ministre de Salut espanyol, Salvador Illa, ha fet cinc compareixences al Congrés dels Diputats, igual que el seu homòleg francès. I la mateixa referència fa quan parla del president espanyol, Pedro Sánchez.A més, el lider de l’oposició va remarcar que anar al Consell General “forma part de la feina dels ministres”, i fins ara el Govern està actuant amb les mans lliures perquè no dona informació.Benazet va donar l’opinió, no s’oposa a respondre totes les preguntes dels consellers generals, però demana una mica de paciència fins al dia 15. A més va subratllar que tampoc se li ha fet arribar cap demanda de compareixença per la via oficial, és dir a través de la Sindicatura, “i per tant tampoc he tingut l’oportunitat de pronunciar-me sobre si fer-la o no”. El ministre va oferir a Font, segons explica, informació relativa a la pandèmia “i el polític socialdemòcrata em va contestar que no em preocupés, que entenia la meva difícil situació i que ja faríem més endavant la compareixença”.En canvi López argumenta que el Govern està demostrant una total desconsideració cap al Consell General “i ens hem d’assabentar del que passa per les rodes de premsa dels ministres”. López avança que demà comença de nou l’activitat al Consell General “i fins ara no hem pogut fer preguntes ni demandes d’informació”. Els socialdemòcrates estan especialment interessats a saber quin és el marge d’error dels tests que es comencen a fer demà a la població, i amb quin objectiu es fa aquest cribratge.Segons López hauria estat possible tenir contacte amb el Govern mitjantçant les noves tecnologies, mentre que Martínez Benazet deixa clar que no hi ha cap objecció : “Jo no m’hi he negat, simplement no he rebut cap convocatòria oficial i és cert que ara mateix la feina del dia a dia em té completament ocupat.”