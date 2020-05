El ministre d’Afers Exteriors argentí presentarà en breus el nou cronograma de vols

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:32

Lorena Giménez Andorra la Vella

Una quarantena de temporers tornen aquest cap de setmana a l’Argentina. Els nous vols programats per la cancelleria han donat l’oportunitat a un total de 47 residents argentins a tornar al seu país d’origen les pròximes hores. Tot i això, segons van explicar al Diari fonts dels temporers, encara quedaran més de dos mil treballadors atrapats al Principat. “Fins al moment han gestionat vols per a 159 argentins que havien vingut a treballar per a la temporada d’hivern a Andorra”, van indicar. Malgrat que van matisar que “dels residents estrangers que s’havien registrat al formulari del Govern, uns 2.400, encara queden 2.240 persones amb doble nacionalitat i 2.040 amb passaport argentí”.

Segons va informar la cancelleria, divuit residents van poder marxar ahir amb el vol gestionat per Aerolíneas Argentinas des de Madrid i 29 sortiran avui amb la mateixa companyia aèria des de la capital catalana. Fonts properes al col·lectiu també van indicar que uns 108 temporers van poder tornar a casa des de país amb Air France, als quals s’hi han de sumar els 14 que van viatjar des de Madrid amb els primers vols permesos la setmana passada.

Quant als residents argentins que van arribar ahir al migdia al seu país, un cop van arribar a l’aeroport, els passatgers van ser derivats a col·lectius de llarga distància per gestionar el transport a les diferents regions a les quals pertanyen. Una de les integrants del vol francès, la Maira, va expressar al Diari que l’avió va tenir problemes i van haver de fer una parada tècnica a l’aeroport de San Pablo, a Cuba, i van arribar més tard pel previst a Ezeiza.

També cal destacar les mostres de suport de personalitats del país llatinoamericà, les quals es van succeint durant els darrers dies. Un dels primers a obrir aquest front va ser el popular actor Ricardo Darín, famós per pel·lícules com ara Truman, o el cantautor Andrés Calamaro, cèlebre per èxits com Flaca. En la mateixa línia, ahir la conductora de Crónica 13, Gabriela Sobrado, també va demanar la tornada dels nacionals. Tanmateix, s’espera que durant els pròxims dies, el ministre d’Afers Exteriors i de Culte del país sud-americà, Felipe Sola, presenti el cronograma de vols per al retorn durant el mes de maig. D’altra banda, un grup d’advocats argentins que es troben arreu del món van presentar ahir un recurs d’empara per tal que s’aixequin les restriccions i que els seus patrocinats puguin tornar al país.