Tancada la circulació a l'avinguda Príncep Benlloch pels tests

Actualitzada 02/05/2020 a les 11:40

Redacció Andorra la Vella

La circulació en sentit nord a l'avinguda Príncep Benlloch, entre la Baixada del Molí i la plaça Príncep Benlloch, es tanca des d'avui fins al dia 15 de maig, de 8 a 20 hores, amb motiu de la realització dels tests de la Covid-19, així com el carrer Doctor Vilanova en ambdós sentits, entre la rotonda de Govern i la plaça Rebés. Així ho va informar a última hora de divendres el servei de Mobilitat, indicant que es podrà circular amb normalitat en sentit sud, exceptuant el gir a l'esquerra del carrer Doctor Nequi cap a la plaça Príncep Benlloch, que no es podrà fer, i la sortida del carrer l'Alzinaret, on serà obligatori girar a dreta en direcció Santa Coloma. Per tots aquells ciutadans que s'hi acostin amb el seu vehicle per fer-se els tests de la Covid-19, ho podran fer des de la cruïlla de l'Stela, entre l'avinguda Santa Coloma i Baixada del Molí.