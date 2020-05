Nova defunció per coronavirus

Una persona de 89 anys que es trobava hospitalitzada a planta i provenia d'El Cedre és la víctima número 44 del país per la Covid-19

Actualitzada 02/05/2020 a les 17:37

Una persona de 89 anys que es trobava hospitalizada a planta i provenia d'El Cedre ha mort per coronavirus, segons ha informat el ministre portaveu, Eric Jover. La nova víctima eleva la xifra de defuncions al país a 44 mentre que els casos totals per la malatia augmenten a 747, dos més que ahir, dels quals 231 estan en actiu i hi ha 472 persones curades.