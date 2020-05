El Cedre celebra una nova alta

El SAAS està de celebració aquest matí ja que ha donat l'alta a Josefa, qui retorna a la residència de Sant Vicenç d'Enclar després de superar la malaltia

Redacció Andorra la Vella

El SAAS celebra aquest matí l'alta de la Josefa a El Cedre, qui se'n torna a la residència de Sant Vicenç d'Enclar després d'haver patit la malaltia i superar-la. Com ja és tradició, els sanitaris de El Cedre han esperat la pacient a la sortida de l'ascensor per tal de fer-li un homenatge per la seva recuperació, i la Josefa, practicament tota sola amb el seu caminador, ha marxat del centre amb els aplaudiments del personal sanitari.