Mor Joan Seguí, promotor de Podem Andorra

El president del sindicat de duaners ha mort a Barcelona als 54 anys arran d'una malaltia

Actualitzada 02/05/2020 a les 11:07

Redacció Andorra la Vella

Joan Seguí Alonso, promotor de Podem Andorra i president del sindicat de duaners, ha mort a Barcelona als 54 anys arran d'una malaltia. Seguí va ser agent de duana del 1991 fins al 2020 i,, com a promotor de Podem Andorra, va participar en l’acampada de protesta per la situació de l’habitatge al país. El Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD) i l'Unió Sindical d´Andorra (USDA), així com el Partit Socialista, s'han adherit a les mostres de condol per la defunció de Seguí.