Les obres del túnel de Tres Ponts es reprenen dilluns

Actualitzada 02/05/2020 a les 16:43

Redacció Andorra la Vella

La conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya reprendrà dilluns 4 de maig les obres de millora de la carretera C-14, entre Organyà i Montant de Tost, que inclouen el túnel de Tres Ponts. L'ajuntament d'Organyà ha anunciat nous talls de carretera regulats amb pas alternatiu, a través de semàfors, per a dur a terme els treballs de desenrunat del material excavat de les galeries d'emergència del túnel ja construït. Així, després de la paralització decretada per la Covid-19 a finals de març com a mesura de prevenció per a evitar el risc de propagació del virus, els treballs continuaran amb l'objectiu de finalitzar la millora a finals d'any.