La CASS activa els tràmits per demanar nous ajuts

Actualitzada 02/05/2020 a les 15:10

La CASS ha posat a disposició d'empreses i autònoms els tràmits per sol·licitar les ajudes destinades per a professionals de la segona llei òmnibus. Les sol·licituds es poden realitzar telemàticament a través de la pàgina web de l'entitat. Els treballadors per compte propi ja poden demanar acollir-se a la reducció de la cotització equivalent al salari mínim, la suspensió d'aquesta, o la sol·licitud de prestacions per a les persones que fan una activitat que hagi estat suspesa o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern. Així mateix, les empreses que ho necessitin també poden demanar el finançament per part de l'executiu de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades, precisant qui s'aplica aquesta mesura. Els autònoms que ja havien sol·licitat la reducció o suspensió de la cotització no cal que tornin a fer la demanda, mentre que les empreses ja van realitzar aquesta sol·licitud amb la llei anterior poden seguir amb la mesura per les cotitzacions del mes d'abril, però hauran de tornar a sol·licitar-ho per la cotització del mes de maig i les posteriors. Així mateix, la CASS recorda que aquest tràmit estarà actiu durant la primera quinzena del mes de maig i que la sol·licitud per acollir-se a la prestació per persones assalariades de suspensió temporal dels contractes de treball i/o de reducció de jornada laboral es realitza al departament de treball.