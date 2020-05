Espanya preveu una caiguda del PIB del 9,2% i que l'atur s'enfili fins al 19%

L’Estat veí del sud frega els 25.000 morts per una malaltia que ha deixat 233.000 difunts al món

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:34

Agències Andorra la Vella

L’economia espanyola es desplomarà un 9,2% aquest any i l’atur pot arribar al 19%, segons les previsions macroeconòmiques que l’executiu de Pedro Sánchez ha enviat a la Comissió Europea i que ja inclouen l’efecte del coronavirus. A més, i tenint en compte l’augment de la despesa pública, el govern espanyol preveu que el dèficit públic arribi al 10,34%, el nivell més alt des de la crisi del 2012, quan es va arribar al 10,7%. Segons la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, l’impacte de la crisi serà en forma de “V asimètrica”, amb una caiguda “molt intensa” i “pronunciada” el segon trimestre i una “recuperació gradual i suau”.

De fet, Calviño preveu que el PIB es recuperi de cara a l’any vinent, assolint un creixement del 6,8%. Amb tot, l’atur el 2021 seguirà molt per sobre dels nivells actuals, en un 17,2%. El dèficit públic, que va tancar l’any 2019 en el 2,8%, pujarà més de vuit punts i arribarà als 115.671 milions, segons les dades ofertes per la portaveu i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. L’executiu preveu un augment de la despesa pública de gairebé 10 punts respecte al 2019, que suposarà el 51,5% del PIB. Alhora, hi haurà una caiguda “important” dels ingressos públics, que es preveu que siguin d’uns 25.700 milions, l’equivalent al 41% del PIB.

Respecte a la crisi sanitària, ahir hi va haver un lleuger repunt de la xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya amb 281 en les últimes 24 hores per un total de 24.824 víctimes per la pandèmia, segons va informar el ministeri de Sanitat.

A tot el món, més de 3,2 milions de persones s’han infectat del nou coronavirus, una pandèmia que acumula ja més de 233.000 morts i que té als Estats Units el principal epicentre, amb un ritme diari de creixement de casos que ronda els 30.000.

Segons el balanç de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units continua el ritme de creixement i s’acosta als 1,07 milions de positius, mentre que la xifra de morts supera les 63.000. Només a la ciutat de Nova York s’han registrat més de 18.000 víctimes mortals. Així, els Estats Units són, amb diferència, el país més afectat dels 187 en què s’han detectat casos de Covid-19, la malaltia associada al virus que es va originar a la ciutat xinesa de Wuhan. Espanya figura en segon lloc, per davant d’Itàlia (205.000 infectats i 28.000 morts). El Regne Unit, que inclou al balanç els que van perdre la vida fora dels hospitals, ha registrat 26.800 morts.