El Primer de maig més feminista

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:52

Lorena Giménez Andorra la Vella

Enmig de la pandèmia del coronavirus la celebració del Dia del treballador aquest any va ser ben diferent, ja que no es va poder realitzar la tradicional concentració. Arran d’aquesta impossibilitat, des de la Unió Sindical (USdA) i l’associació feminista Stop Violències van dur a terme una tertúlia en directe a través d’Instagram per reivindicar una sèrie de drets i deures en una diada marcada per l’excepcionalitat. “El fet que les empreses andorranes no tinguin comitès ni sindicats ha generat que el Govern s’hagi inventat un ERTO personalitzat, en el qual només té veu l’empresari de torn”, va indicar Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA. Al seu torn, Vanessa M. Cortés va apuntar que la crisi sanitària ha deixat al descobert les grans desigualtats que hi ha entre homes i dones, les quals encara es veuen més accentuades amb la implantació dels ERTO, ja que “la diferència salarial les deixarà a l’estacada”. A més, va afegir que “moltes mares treballadores ens han fet arribar que encara no han cobrat cap de les prestacions anunciades pel Govern a l’inici de la crisi”.

Per cloure l’1 de maig, Stop Violències també va decidir donar veu a dues temporeres argentines que van tenir una mala experiència durant la seva estada al Principat. Ho van fer amb la mateixa eina, una retransmissió de la conversa en directe, on la Loli i la Valentina van explicar a la vintena d’espectadors que van venir a Andorra il·lusionades amb feina, per poder aprendre a esquiar i guanyar diners mentre visitaven el país. “Només arribar i amb la primera impressió ja vam veure que no tot eren flors i violes, hi havia molta gent buscant feina, no teníem cap recurs i ens posaven dificultats a tot allò que volíem fer”, van dir.

Les noies van denunciar que van sofrir discriminació per ser llatines i dones. “Se sap que ser dona, migrar i buscar-se la vida en un altre país és un focus de vulnerabilitat enorme, i nosaltres a Andorra no vam trobar suport per cap banda”, van explicar. També van posar en relleu que “Andorra mostra el capitalisme que trobem a la resta de països del món, però com que és petit tot t’explota a la cara en dos dies, però l’experiència ens ha fet millors”.