El ministeri de Salut fa 1.500 tests d'anticossos en dos dies

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:48

Martí Pons Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, va informar ahir a la tarda que a hores d’ara s’han realitzat els tests d’anticossos a un total de 1.500 persones relacionades amb l’àmbit sanitari, cossos especials i els voluntaris encarregats de fer els tests a tota la població. Segons Espot, aquesta dada supera les expectatives que l’executiu s’havia fixat. També, en la roda de premsa després de la compareixença amb el ministre Gallardo, va informar que s’havien detectats petits desajustaments en el sistema informàtic que registra les persones a qui s’ha realitzat la prova. De totes maneres, va assegurar que els serveis tècnics estaven treballant per solucionar-los perquè dilluns, dia en què es començaran els tests massius a tota la població, aquest funcioni de manera correcta.

En la roda de premsa, el cap de Govern també va informar que hi ha 55.500 persones inscrites a la plataforma per sotmetre’s al test d’anticossos. Amb això, Espot va recordar la necessitat i la importància de fer-se aquesta prova per “poder permetre un desconfinament més ràpid”. Tot i això, va al·legar que el Govern ha descartat fer obligatòria la prova, ja que confien en “el civisme i la responsabilitat dels andorrans”. “Tots ens hem de sentir copartícips d’aquest projecte de país”, va afegir. A més, va assegurar que es tracta d’una clara aposta pels investigadors autòctons i que està sent “una prova pilot reconeguda per molts altres països”.

Pel que fa a l’actualització de les dades epidemiològiques, Espot va informar d’una nova defunció que es tractava d’una persona de 71 anys que es trobava a la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital, elevant la xifra a un total de 43 morts per la Covid-19. Quant al nombre de contagiats, Espot va explicar que havien rebut els resultats de 17 proves PCR, que va fer que la xifra no variés de les 745 del dia anterior. A més, al llarg de la setmana només hi ha hagut l’augment de dos casos positius. D’aquest total, 234 són actius, 42 sanitaris i cinc dels cossos especials, i 468 persones ja han superat la malaltia. També a l'hospital hi ha 19 persones hospitalitzades, onze de les quals es troben a l’UCI, amb cinc intubats que precisen de ventilació mecànica.

Quant als casos dels centres sociosanitaris, la xifra de positius a El Cedre és de 24, dels quals set provenen de Salita.