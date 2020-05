El govern espanyol no fixa una data per obrir la frontera amb Andorra

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:35

ESTÀNDARDS DE SEGURETAT COMUNS PER VIATJAR

Espanya, França, Itàlia, Grècia, Portugal, Bulgària, Xipre, Malta i Romania reclamen que la reobertura de fronteres a la UE sigui “homogènia” i que s’estableixin “estàndards de seguretat comuns” per viatjar. En una carta conjunta arran de la reunió de ministres de la UE sobre els problemes del turisme per la pandèmia, aquest grup de països demana un pla de recuperació del sector que tingui en compte les necessitats específiques d’algunes regions i illes i que “garanteixi la mobilitat” dins la UE donant suport a les aerolínies. Per això, exigeixen que el futur programa de recuperació europeu destini “una quantitat significativa” de fons al sector turístic. La Comissió Europea està dissenyant un paquet econòmic especial per la Covid-19.

Espanya no té decidida cap data per obrir les fronteres amb l’exterior ni tampoc amb Andorra. L’ambaixador espanyol al Principat, Àngel Ros, va remarcar ahir que encara no es pot parlar d’obertura de fronteres amb altres països senzillament perquè no hi ha cap data decidida, ni tan sols aproximada, i es va remetre a les manifestacions del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre que tot dependrà de l’evolució de la pandèmia.Ros, no obstant això, va recordar que hi ha un acord perquè tots els països de la Unió Europea facin l’obertura de manera coordinada, i en aquest acord s’hi pot implicar també Andorra. Tanmateix, el diplomàtic va insistir que Espanya ja ha fet dues excepcions frontereres amb Andorra i Gibraltar i que no es pot descartar que hi hagi un tracte especial per a Andorra si l’aïllament s’allarga més del que es desitja.Ros no va voler parlar de dates concretes, ni a l’octubre –com van apuntar dijous alguns mitjans espanyols–, ni al juny –com s’ha comentat en alguns àmbits empresarials espanyols–. L’exalcalde de Lleida va deixar clar que, excepcions a banda, ningú pot aventurar quan s’obriran fronteres i aeroports, encara que alguns països com Alemanya han posat dates: “Es tracta d’una decisió molt complexa que s’haurà de definir en coordinació amb la Unió Europea, el que és clar és que l’estiu està perdut i per això Espanya confia en el turisme interior.”Andorra també necessita aquest turisme per tornar a la normalitat, ja que l’obertura plena de l’activitat econòmica és insuficient sense el flux de turistes que ocupen hotels, restaurants i botigues i que suposen el pulmó econòmic del país.Ros va admetre que Espanya és sensible amb la situació d’Andorra, no només per la dependència del turisme, “sinó perquè entre els dos països hi ha unes relacions familiars, professionals i transfrontereres”, que permeten mantenir l’esperança que tot es faci de manera més ràpida sempre que l’evolució del coronavirus estigui controlada i no hi hagi perill de transmissió entre els dos països.Brussel·les assumeix que l’aixecament de fronteres dins la Unió Europea no serà simultani però sí que serà “gradual i coordinat”. Després de la reunió de ministres de l’Interior de dimarts, la Comissió Europea va avançar que presentarà una proposta sobre com reduir els controls fronterers de manera progressiva i coordinada. Així, l’eurocomissària de l’Interior, Ylva Johansson, va assegurar que no serà simultani però que els estats que comparteixen frontera haurien d’adoptar “les mateixes decisions al mateix temps”. A més, la CE anticipa que els controls fronterers no s’aixecaran de cop per a tots els ciutadans, sinó que primer es permetrà la mobilitat a “determinats grups” per “motius concrets” i després s’anirà ampliant.El comissionat de Turisme del govern alemany, Thomas Bareiss, ha alertat els ciutadans que no podran anar a Espanya de vacances aquest estiu a causa de la Covid-19.