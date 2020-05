El Copsia detecta que la salut és la major preocupació de la gent

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) va llançar el 22 d’abril passat una enquesta a través de les xarxes socials per mesurar l’estat emocional de la població durant el període de confinament provocat per la crisi sanitària de la Covid-19. Segons van informar en un comunicat, la van respondre un total de 1.679 persones i de l’enquesta es desprèn que la primera font de preocupació són les conseqüències de la pandèmia sobre la salut, amb un 62,4% dels resultats. En segon lloc, les conseqüències econòmiques, les quals són molt importants per a un 62,2% dels enquestats, i en tercer lloc, les conseqüències laborals com la pèrdua de feina i els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o en els estudis, com la pèrdua de curs escolar i la incertesa davant les proves oficials.

Des del col·legi van manifestar que l’objectiu principal ha estat valorar quines són les necessitats psicològiques dels ciutadans durant el confinament per tal de preveure i planificar accions futures des del col·legi i des de l’àmbit de la psicologia. A l’enquesta també s’han valorat alguns aspectes econòmics i psicosocials per incloure altres variables que puguin estar afectant l’estat emocional de la població. D’aquesta manera, des del Copsia van exposar que els pròxims dies facilitaran els resultats exactes de l’enquesta realitzada per fer una anàlisi exhaustiva.

Quant al servei d’ajuda psicològica que va engegar el Copsia al principi de la pandèmia per atendre la població que ho necessiti, van anunciar que fins ahir s’havien rebut 238 demandes. Així, encoratgen la gent que truqui al telèfon del col·legi o enviï un correu electrònic a copsia@copsia.ad per actuar en la primera fase d’estrès emocional.