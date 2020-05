Certificat 'Covid free' com a reclam turístic a partir de l'estiu

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:42

POSSIBLE PUJADA DE PREUS A CAUSA DE LES MESURES DE SEGURETAT I LES PÈRDUES

El sector turístic admet que les pèrdues que els està suposant tenir el local tancat, així com el cost que els suposarà complir les mesures de seguretat que s’acabin adoptant per permetre la reobertura, pot fer encarir el preu del producte final, especialment en el cas de bars i restaurants. Malgrat que encara no s’ha concretat, sembla segur que l’aforament s’haurà de limitar, la qual cosa deixarà la restauració, sobretot els establiments petits, amb poques taules per servir. Per atendre-les, doncs, també caldrà menys personal. Segons va informar el president de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, el sector de la restauració té la mirada posada a l’estiu i per això s’ha optat per aplicar els ERTO a mitja jornada un cop es pugui començar a obrir. D’aquesta manera s’espera no haver de prescindir del personal, tot i que reconeixen que això dependrà de la confiança de la gent i del poder adquisitiu amb el qual s’hagin quedat algunes famílies. “Tot i les mesures que es puguin adoptar, al final dependrà de si la gent s’atreveix a sortir de casa per anar a menjar a fora”, va opinar. Passat l’estiu i en espera de si la meteorologia permet tenir un bon hivern, el sector decidirà “en quina proporció es pot seguir fent càrrec de la plantilla que té”.

El sector turístic del país treballa per implementar un certificat Covid free per a tots aquells establiments que un cop es permeti la reobertura compleixin un seguit de condicions de seguretat per evitar el contagi del coronavirus. El distintiu està pensat especialment per a aquells sectors relacionats amb el turisme, ja que es vol utilitzar com a reclam per atreure visitants, més enllà de cridar també el consum interior.Per poder obtenir l’etiqueta caldrà complir els protocols i les mesures de seguretat que es decideixin en cadascun dels diferents sectors i passar els controls que garanteixin el seu seguiment. Tot plegat té la voluntat de “donar confiança al consumidor” perquè visiti el país, i en cas d’incomplir-se les mesures decretades el client “tindrà l’opció de denunciar-ho com si fos un llibre de reclamacions i fins i tot el local es podria exposar a sancions”, va explicar ahir el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol.La idea no és nova ni exclusiva d’Andorra. El sector turístic d’Espanya ja ha anunciat que també treballa en el distintiu, així com ja ho han fet altres països. La finalitat és la mateixa per a tots, intentar esmorteir el cop econòmic derivat de l’emergència sanitària que tindrà una afectació especial en els sectors que depenen del turisme. Tot plegat va inevitablement lligat, especialment per al Principat, a la reobertura de les fronteres que permeti l’arribada de turisme de proximitat.A hores d’ara el projecte encara es troba en una fase embrionària, ja que primer s’han d’especificar els protocols i les mesures de seguretat que s’hauran d’implementar en cada sector quan es comenci a reactivar l’activitat. Segons va explicar Pujol, actualment s’està treballant en un document que ha de marcar les directrius a seguir per a bars i restaurants. Les mesures encara no s’han concretat però poden anar des d’un màxim d’aforament, fins a la necessitat d’instal·lar mampares per separar les taules i de ben segur que passarà també per una intensificació de la neteja i la higiene. El text es treballa conjuntament entre autoritats i professionals del sector i un cop redactat haurà de rebre el vistiplau de Salut abans de ser aprovat. Calculen que tot plegat trigarà aproximadament uns deu dies i després tindran uns quinze dies més per implementar el que s’hagi decidit, la qual cosa situa l’obertura de la restauració a com a mínim un mes vista.Paral·lelament, el sector també està treballant per decidir i adaptar els protocols de seguretat per als treballadors. És a dir, si, per exemple, un cuiner ha de portar mascareta o si els cambrers han de treballar amb mascareta, guants i ulleres, o si pel contrari no és necessari. Els protocols també s’hauran d’aclarir per als clients, la qual cosa pot obligar els locals a disposar de gel desinfectant, guants o altres materials. Tant els protocols com les mesures de seguretat seran diferents per a comerços, restaurants i hotels. En el cas de les botigues de roba, algunes cadenes com ara Mango ja han avançat que les peces de vestir que s’emprovin els clients passaran per una quarantena. En tot cas, l’objectiu a assolir serà el mateix: tornar a treballar però evitant contagis i al mateix temps transmetent una imatge de seguretat.