Andorra formarà part d'una xarxa de laboratoris botànics pionera a Europa

El parc natural de les valls del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana, i el de la vall de Sorteny, a la d’Ordino, formaran part d’una xarxa de laboratoris botànics a cel obert pionera a Europa. I ho serà perquè serà la primera xarxa transfronterera de tot el continent, ja que a més dels laboratoris botànics d’Andorra hi participaran altres de Catalunya i de les regions dels Pirineus Orientals i de l’Arieja.

El projecte, batejat com a FloraLab, neix amb la voluntat de preservar i promoure la flora com a patrimoni natural transfronterer de l’est del Pirineu. Es tracta d’un projecte finançat en un 65% amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), dins el projecte Interreg Poctefa V-A Espanya-França-Andorra. En total, el projecte compta amb una inversió de més de 625.200 euros.

L’objectiu de la iniciativa és crear una xarxa de laboratoris botànics oberts en els tres països implicats, per continuar millorant els coneixements i innovar en el seguiment de la flora oriental pirinenca rara i amenaçada, amb el suport de la investigació científica. Les espècies que seran objecte d’estudi i conservació dins els laboratoris a cel obert són endèmiques dels Pirineus orientals o bé es troben en el seu límit de distribució sud. Algunes d’aquestes espècies són el maiàntem, el julivert d’isard, l’esperó muntanyenc o la fetgera daurada, entre d’altres.



Cooperació i formació

FloraLab també té com a objectiu promoure la cooperació interprofessional i transfronterera per a la preservació i la gestió concertada d’aquesta flora i dels seus hàbitats. A més, es vol formar els estudiants de biologia i ecologia i els diferents actors del territori (pastors i ramaders, forestals o guies de muntanya) en el coneixement de la flora pirinenca, perquè prenguin consciència dels reptes i dificultats de la conservació del patrimoni natural, i conscienciar-los de la vulnerabilitat d’aquestes espècies. Finalment, treballar perquè aquest tema sigui accessible al gran públic.

Cal recordar que l’any 2012 la Federació de les Reserves Naturals Catalanes, conscient dels reptes en l’àmbit del coneixement i la protecció del patrimoni natural a una escala d’unitat natural, va impulsar la creació de la xarxa FloraCat, que ha desenvolupat treballs botànics transfronterers amb vàries entitats de l’est del Pirineu. Pel fet que les espècies no coneixen límits administratius sorgeix ara el projecte FloraLab, unint als catalans els laboratoris botànics a cel obert andorrans i francesos.



El Cenma, el soci andorrà

El Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma), de l’Institut d’Estudis Andorrans, és el soci andorrà del projecte FLoraLab, que també compta amb la participació i col·laboració del parc natural de la vall de Sorteny, el parc natural comunal de les valls del Comapedrosa i la comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

EL projecte FloraLab s’ha marcat fins a catorze accions d’investigació, formació i divulgació a desenvolupar fins al 2020 com, per exemple, la definició del concepte de laboratori botànic a cel obert, l’elaboració d’estudis i síntesis botàniques, la creació d’eines digitals compartides per centralitzar i analitzar les dades de camp, la creació d’eines que permetran prendre decisions sobre la conservació de la flora mitjançant activitats agropastorals, forestals, a l’aire lliure, la publicació d’un catàleg d’experiències, reunions tècniques entre professionals i tècnics del medi ambient, intervencions a universitats i algunes escoles secundàries agrícoles, la creació d’un mòdul formatiu específic per a un projecte a la Universitat de Perpinyà, concursos fotogràfics a tot el territori i exposicions itinerants a l’aire lliure.

També està previst un festival d’una setmana dedicat a la flora dels Pirineus (sortides botàniques, excursions, tallers diversos, conferències i activitats lúdiques i sensorials), el desenvolupament d’un distintiu ambiental Pobles Botànics Pirinencs, la divulgació i articles científics per promoure resultats, l’elaboració d’un portal web, un butlletí d’informació, pòsters i pancartes i la difusió, comunicació i contacte amb la premsa local.

Basant-se en la complementarietat d’habilitats i experiència, des del FloraLab es treballarà, en el marc dels laboratoris de botànica oberts, per conèixer, preservar i donar a conèixer un patrimoni botànic únic.