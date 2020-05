Vall Banc compra material informàtic per fer els tests

L'entitat ha fet un aportació de 5.000 euros per contribuir a la logística dels Stop Labs que després serà per a una entitat benèfica

Vall Banc ha comprat material informàtic per valor de 5.000 euros per als Stops Labs que s'han instal·lat a diferents punts del país per fer el cribratge a la població. L'entitat remarca que aquesta donació té una doble finalitat social ja que quan finalitzin els tests d'anticossos per determinar la incidència de la Covid-19 aquest material serà lliurat a una institució benèfica. Alhora es destaca la importància d'aquest estudi serològic "que s'ha convertit en un projecte pioner referent en l'àmbit internacional" i recorden que Vall Banc va fer una donació de 30.000 euros al fons solidari creat pel Govern per fer front a les despeses de material sanitari i per cobrir necessitats de col·lectius vulnerables.