Un antiviral contra l'Ebola, possible medicament per tractar la Covid-19

L’empresa de biotecnologia Gilead Sciences va cloure amb èxit la primera prova experimental

Actualitzada 01/05/2020 a les 07:30

Agències Andorra la Vella

L’Institut nacional d’al·lèrgia i malalties infeccioses dels Estats Units va concloure amb èxit una primera prova d’un fàrmac experimental com a possible tractament contra la Covid-19, segons va anunciar l’empresa americana de biotecnologia Gilead Sciences. “La prova ha completat la seva primera fita”, indica el comunicat de l’empresa sobre el fàrmac Remdesivir, que es va utilitzar també de manera experimental amb pacients de l’Ebola.

L’antiviral encara no té llicència ni s’ha aprovat en cap altra part del món, segons va puntualitzar l’empresa, que va voler deixar molt clar que “encara no s’ha demostrat que sigui segur o efectiu per al tractament de la Covid-19”. “Aquest estudi indicarà si un tractament més breu, de cinc dies, pot tenir una eficàcia similar als altres”, va detallar la firma americana, que espera tenir a final de maig les dades d’un segon estudi d’avaluació de la seva eficàcia i inscriure el fàrmac com a medicament provat contra el coronavirus.

Tot plegat, mentre els països més afectats comencen el seu desconfinament progressiu. És el cas d’Espanya, on el govern va concretar ahir les franges horàries en què, a partir de demà, la població podrà començar a sortir. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va avançar que de sis a deu del matí i entre les vuit de la tarda i lez onze de la nit podran sortir a passejar els majors de 14 anys i els menors de 70. Només es podrà sortir un cop al dia i no anar més enllà d’un quilòmetre de casa. Per fer exercici no professional, en canvi, es podrà recórrer més distància, tot i que no es podrà sortir del municipi.

Els ciutadans dependents i majors de 70 anys podran sortir entre les deu i les dotze del migdia i entre les set i les vuit de la tarda. Tanmateix, els menors dels 14 anys hauran de sortir amb un adult i podran escollir per sortir a passejar entre les dotze del migdia i les set de la tarda.

Totes aquestes mesures s’hauran de complir arreu del país, menys en els municipis de menys de 5.000 habitants.

Quant a la situació sanitària, el nombre de defuncions i contagiats va tornar a caure. Les morts diàries van baixar a 268 decessos, la xifra més baixa des del 20 de març. Tot plegat eleva el nombre de defuncions a 24.543 persones. Els contagis van passar dels 2.144 registrats dimecres als 1.309 d’ahir. L’informe del ministeri va mostrar que 213.435 persones han donat positiu, 112.050 de les quals han passat la malaltia.