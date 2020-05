Sortides més llargues la setmana vinent

Actualitzada 01/05/2020 a les 08:58

Salut donarà feina temporal a inscrits a Ocupació

L’executiu va aprovar ahir, a proposta del ministeri de Salut, contractar temporalment l’empresa ESPIC, Call Center d’Andorra Telecom, per tal d’ajudar en la comunicació dels resultats dels tests d’anticossos. El protocol estipula que els comuns faran el contacte previ amb la població per tal d’indicar-los el lloc i hora per fer-se la prova, però la trucada posterior depèn directament del ministeri. D’aquesta manera, i vista la previsió d’un gran nombre de participants en l’estudi serològic, el ministeri va considerar necessari contractar personal de reforç per tal de fer les trucades en el termini de temps correcte.

L’empresa especialitzada en trucades ESPIC disposa de personal que habitualment ja s’encarrega de realitzar contactes telefònics i, a més, tenen l’espai amb les especificacions tècniques necessàries. El conveni amb l’empresa també estipula que els treballadors que ESPIC hagi de contractar per fer aquest servei han de provenir del servei d’Ocupació, per tal d’ajudar així també a pal·liar els efectes de la crisi. Entre tots els inscrits en recerca de feina, s’escollirà unes 10 persones amb competències per realitzar la feina, la xifra podria ampliar-se fins a 30.

El bon comportament de la corba epidemiològica fa que el ministeri de Salut estudiï fer més excepcions al confinament de cara a la setmana vinent. Així ho va assegurar el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, que va afirmar en roda de premsa que estan “valorant fer més excepcions perquè les persones puguin gaudir d’alguna activitat més d’exercici i de més temps o distància per desplaçar-se des de casa”. Així doncs, el ministre va assegurar sense entrar en detalls que el seu equip tècnic segueix treballant per fer el confinament més confortable. Una voluntat que ve motivada perquè les dades de la pandèmia demostren que “seguim a la fase de baixada de la corba epidemiològica”. Una dada destacable tenint en compte que avui fa 14 dies de la primera excepció al confinament de passejar una hora cada dos dies i estem al dia onze de l’obertura d’algunes activitats econòmiques. En aquest sentit, el ministre va deixar entreveure que la corba permetrà l’obertura de més sectors econòmics dilluns. És per això que Benazet va aprofitar la compareixença per felicitar la població andorrana, ja que, segons va recalcar, els bons resultats tenen lloc per “la lluita i el bon comportament” de la ciutadania.Els primers tests als voluntaris es van realitzar ahir al matí de les nou a les onze. Segons dades de la Creu Roja, ahir es van analitzar entre el 50% i el 60% de les persones que s’havien ofert per realitzar els tests i es va procedir a formar les que van donar negatiu al test d’anticossos. En roda de premsa, però, el ministre no va voler fer una valoració dels resultats obtinguts durant la primera jornada de tests als voluntaris: “Això tot just acaba de començar i ho anirem reportant amb uns períodes determinats perquè tingui una mica de valor. Amb molts pocs tests poden sortir resultats molt esbiaixats i entraríem en un debat que no tindria res a veure amb el resultat final.” Avui se seguirà fent proves a voluntaris i durant el cap de setmana s’analitzarà els seus familiars. Durant la jornada d’ahir, entre cossos especials, personal sanitari i sociosanitari, voluntaris i membres dels comuns; es van fer entre 500 i 600 tests d’anticossos.En ser preguntat sobre per què alguns sanitaris que havien estat diagnosticats de coronavirus havien donat negatiu en el test d’anticossos, Benazet va justificar que hi ha “literatura” científica que expressa que entre la gent jove no sempre es fabriquen anticossos quan s’ha superat un virus, sinó que es té una reacció cel·lular. En aquesta línia, va insistir que “els tests demostren una sensibilitat molt alta i una especificitat del cent per cent” i que “aquest cribratge ens permetrà tenir més coneixement de la malaltia”.D’altra banda, va admetre que els tests que ha adquirit Andorra són més cars que els que s’han comprat a Espanya perquè el Govern va exigir les “màximes garanties”, i que el test de l’Agència del Medicament i l’acreditació de l’FDA xinesa va ser un tràmit que va encarir el producte. “Abans es venien a cinc euros i escaig”, va afirmar, però el preu final va ser de 9,50 euros.Després de tres dies sense contagis, el ministre va informar ahir de nous dos casos de coronavirus que impliquen un total acumulat de 745, mentre que els que es mantenen en actiu són de 235. A hores d’ara, 468 persones han superat la malaltia i hi ha hagut 42 defuncions. D’altra banda, entre els professionals de la salut hi ha 42 persones infectades i cinc efectius dels cossos especials continuen contagiats.Pel que fa a les hospitalitzacions, actualment hi ha 24 persones ingressades: 10 a planta i 14 a la unitat de cures intensives (UCI), 8 de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Quant al centre sociosanitari El Cedre, hi ha 25 positius de coronavirus, set dels quals provenen de Salita i un de l’hotel Fènix. A més, hi ha set persones convalescents que esperen la doble negativització de les proves PCR.