Por que hi hagi una allau de comiats un cop s'acabin els ERTO

La CEA i el sector turístic admeten que si l’economia no remunta hi haurà rescissió de contractes

Actualitzada 01/05/2020 a les 06:19

Lídia Raventós

Adrià Esteban Andorra la Vella

La Llei de mesures urgents que regula els ERTO no preveu cap període de temps en què les empreses que hagin aplicat la suspensió temporal als treballadors no puguin acomiadar-los. Dit d’una altra manera, no hi ha cap aspecte legal que impedeixi a un empresari fer fora un empleat l’endemà de tornar a treballar després d’un ERTO. La patronal i els sindicats admeten que això pot comportar que es rescindeixin contractes més endavant si l’economia no remunta, mentre que els grups de la majoria defensen que una empresa que té la intenció de fer fora els seus empleats no s’acull a una mesura que l’obliga a pagar el 25 per cent del salari durant un temps. De la mateixa manera, recorden que el temps que dura l’ERTO compta com a antiguitat a l’empresa i per tant suma en la indemnització que l’empresari haurà de pagar al treballador en cas d’acomiadar-lo.

L’argument, però, no convenç els sindicats, que remarquen que hi ha empreses que es veuran abocades a la fallida. Des de l’USdA, Gabriel Ubach afirma que “les empreses poden intentar mantenir els treballadors i acollir-se a l’ERTO amb aquesta intenció, però si no poden sobreviure perquè la situació econòmica és dolenta acabaran fent fora la gent”. No va ser tan taxatiu el gerent de la CEA, Iago Andreu, malgrat que sí que va reconèixer que dependrà de l’evolució de l’economia. “Si es reprèn l’activitat, encara que l’estiu no sigui bo, s’aturarà l’escenari dels acomiadaments”, va indicar, tot afegint que “si l’empresa planteja acomiadaments serà per sobreviure, ja que l’objectiu de l’ERTO és precisament no haver de prescindir dels treballadors”.



El sector turístic

El sector més afectat serà sens dubte el turisme, que mira cap als països veïns amb l’esperança que obrin les fronteres. El director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, remarca que “si les expectatives econòmiques futures no milloren hi haurà acomiadaments i fins i tot hi haurà empreses que no podran sobreviure”. En aquest sentit, va concretar que la majoria d’hotelers treballen amb la previsió de poder aixecar els ERTO a final de novembre “sempre que hi hagi neu i que la situació permeti que vinguin turistes”. Serà en aquell moment “en què ja disposarem de dades de com ha anat l’estiu també i podrem decidir què fer amb les plantilles”. Segons va apuntar Pujol, “la idea de l’ERTO és assegurar el personal fins que sapiguem si el podem mantenir o no”.

La protecció del treballador després de l’ERTO va ser objecte de discussió entre els partits polítics en comissió parlamentària. El PS va proposar a través d’una esmena que s’introduís la prohibició de fer fora un treballador durant un període que fos el doble del que havia durat l’ERTO. És a dir, si la suspensió durava sis mesos, l’empresa no podia acomiadar l’empleat durant un any posterior a la seva reincorporació. Tal com va informar la consellera socialdemòcrata Judith Salazar, el grup estava disposat a negociar el període i rebaixar-lo al mateix nombre de mesos que s’havia estat sense treballar, “però ni tan sols es va discutir, no hi havia intenció d’incloure aquesta prohibició malgrat que en altres països sí que hi és”. També van proposar que les empreses que havien acomiadat algú des de l’inici de la crisi fins ara paguessin un percentatge més elevat del salari en cas d’ERTO per tal de no perjudicar les empreses que han mantingut la plantilla. La proposta, però, també es va rebutjar.



Impacte de 100 milions d’euros

D’altra banda, el ministre portaveu, Eric Jover, va assegurar que el Govern treballa amb diferents escenaris de represa de l’economia per estimar l’impacte que tindran els ERTO. En aquest sentit, per definir les previsions pressupostàries, Jover va assegurar que “estaríem al voltant d’uns 100 milions d’euros” amb relació al cost que tindrà aquesta mesura per a les arques públiques.

D’aquesta manera, el ministre va afirmar tenir constància que ja hi havia empreses que durant la jornada d’ahir estaven omplint els formularis. El Govern preveu que hi hagi moltes empreses que demanin ERTO fins al desembre, però com a mesura de precaució.