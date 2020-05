Mor el jove de setze anys ferit crític a l'incendi d'Escaldes

Els metges li havien retirat la intubació mecànica després de certificar la mort cerebral

Actualitzada 01/05/2020 a les 06:55

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El jove de 16 anys que estava ingressat en estat molt crític a causa de la inhalació de fum a l’edifici de Carlemany, dissabte a la tarda, va morir ahir. El jove havia ingressat pràcticament sense constants vitals, en estat vegetatiu, i va ser intubat, com la seva mare. Dimarts a la tarda els metges van decidir desconnectar la intubació mecànica de mare i fill ja que havien certificat la mort cerebral, i el mateix dia es comunicava la defunció de la dona, de 42 anys i originària del Perú.

Ambdós vivien en el quart pis del bloc incendiat, que es va iniciar en un segon i que es va cobrar una primera víctima, un home de 43 anys que va ser trobat sense vida a la banyera i que no va poder escapar de les flames, cosa que sí va aconseguir la seva companya sentimental.

La mort del jove de 16 anys ha causat commoció en el món de l’esport. Jugava a l’Inter Club Escaldes, que va lamentar “la defunció de Marcelo Ruiz, jugador del nostre cadet. Expressem el nostre gran condol més sincer per la pèrdua del nostre jugador que ha lluitat per la seva vida amb gran esforç i coratge”. També la Federació de Futbol es va afegir a les mostres de condol. Malauradament, les possibilitats de recuperació del jove eren pràcticament nul·les.

Una estufa elèctrica va originar l’incendi. Espantats per les flames els inquilins van obrir portes i finestres i per això el fum va pujar cap amunt amb més rapidesa a les plantes superiors. Les dues principals persones ferides –la mare i el ƒill–, del quart pis, van obrir un moment la porta i ja no van poder tornar a tancar-la perquè el fum, de molta densitat, ho va impedir.