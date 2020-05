La CEA carrega contra Errejón per considerar Andorra un paradís fiscal

Andreu diu que Espanya té comptes pendents amb el Principat i que ha signat un CDI

Actualitzada 01/05/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

El gerent de la Confederació Empresarial (CEA), Iago Andreu, va afirmar al Diari que Espanya encara té comptes pendents amb el Principat, ja que encara aplica l’impost exit tax a les persones que volen deixar de residir allà i venir a viure aquí. “Considero que no haurien de tractar pitjor Andorra del que ho fan amb territoris com Luxemburg, Portugal o qualsevol país de la Unió Europea, que potser també tenen una fiscalitat atractiva per als residents internacionals”, va indicar Andreu arran de les declaracions del portaveu de Más País, Íñigo Errejón, durant la sessió de control del govern de Pedro Sánchez, celebrada dimecres passat al Congrés dels Diputats espanyol. Errejón es va referir a Andorra a l’hora de defensar la seva exigència d’excloure dels ajuts públics les empreses espanyoles que recorrin a l’evasió fiscal.

En aquest sentit, el gerent de la CEA va apuntar que “des de fa anys al Principat tenim un sistema fiscal i una tributació homologable a la de la resta de països. Mai va ser un paradís fiscal agressiu amb els seus veïns, com podien indicar algunes de les caricatures que es feien”. A més, va manifestar que Andorra té un conveni de doble imposició amb Espanya, “un fet que demostra que el país veí reconeix que la nostra situació fiscal està regularitzada i és correcta”. Així, Andreu va exposar que al país “no hi ha secret bancari pel que fa a l’evasió fiscal”, i va considerar “lamentable que encara ara se segueixin utilitzant aquests clixés, tot i que no ens hauríem de preocupar el més mínim perquè el sistema està legitimat. No només fa la feina, sinó que la fa bé”. Cal recordar que darrerament Andorra ha superat amb nota l’examen que va fer al sistema financer el Moneyval i que s’està en tràmits per ingressar al Fons Monetari Internacional, i negociant l’acord d’associació amb la Unió Europea, com alguns punts de l’obertura econòmica andorrana en els darrers temps.

#1 Castellano Comunero

(01/05/20 07:11)