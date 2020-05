La capital preveu una reducció de tres milions al pressupost

Actualitzada 01/05/2020 a les 06:30

EL COMÚ REBAIXA UN 50% ELS PREUS DEL CONSUM D'AIGUA

El consell de comú també ahir va acordar per unanimitat rebaixar un 50 per cent els preus vigents dels consums del subministrament d’aigua, tant per a particulars com per a empreses, corresponents al segon trimestre, és a dir, entre el 14 de març i el 14 de juny. La corporació va manifestar que el seu objectiu és la reducció de les despeses que ha d’assumir la població a final de mes durant l’emergència sanitària de la Covid-19. Aquesta mesura va quedar recollida en l’ordinació de modificació de l’ordinació de preus públics, que regula que no es cobraran als usuaris els serveis que s’han deixat de prestar durant el període de suspensió de l’activitat decretat pel Govern.



ORDINO OBRE LA PORTA A L'ENDEUTAMENT PER MANTENIR LES INVERSIONS I L'ECONOMIA

El comú d’Ordino obre la porta a endeutar-se per sobre del que havia pressupostat per tal de mantenir el gros de les inversions previstes abans de l’alerta sanitària provocada per la Covid-19. Així ho va avançar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, qui va acceptar que els comptes d’aquest any es veuran afectats i que algunes partides pressupostàries “s’hauran d’adaptar” a la nova realitat econòmica que viu el país i la corporació. En aquest sentit, va apuntar que el més important que ha de fer el comú ara és no deixar caure el sector comercial i econòmic de la zona i estimular el teixit productiu per tornar a la normalitat com abans millor. “En aquests moments és cabdal reactivar l’economia, i si per aconseguir-ho ens hem d’endeutar ho farem”, va explicar Mortés durant la roda de premsa posterior al consell de comú, en què la prosperitat econòmica de la parròquia va ser el tema que va capitalitzar bona part del debat i que va marcar les diferències entre la majoria i les dues minories.

D’una banda, el conseller de X’Ordino Enric Dolsa va mostrar el seu acord davant la necessitat de reformular el pressupost del 2020 i es va posar a disposició de la majoria per començar a treballar-lo. “Estem passant per un moment difícil i mentre duri aix, no faré oposició. Hem d’anar tots a l’una”, va dir Dolsa. D’altra banda, però, va destacar que, amb el futur econòmic incert que manté el país a hores d’ara, les partides en inversions són les que haurien de patir bona part de les retallades. “La inversió de quatre milions d’euros que es volia fer al centre esportiu aquest any s’hauria de deixar per una millor ocasió. Si això segueix endavant la situació serà insostenible”, va concloure Dolsa.

La consellera de Movem Ordino Sandra Tudó, en canvi, va apostar per mantenir el centre esportiu, que “és una font d’ingressos important i un espai atractiu per a la parròquia”, i retallar en les obres de remodelació de l’hotel Casamanya. Tot i això, va apostar per treballar entre totes les formacions quines són les partides prescindibles.

El comú d’Andorra la Vella preveu una reducció de tres milions d’euros en el pressupost anual a causa de la crisi provocada per la Covid-19. Tal com va comunicar la cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió de consell de comú celebrada ahir al matí al Centre de Congressos de la capital, els caps de les diferents àrees han fet una proposta de rebaixa pel que fa a les inversions, tot i que la decisió final es preveu que arribi a mitjan mes de juny, amb una nova sessió de consell per aprovar els canvis. Per contra, el comú té previst iniciar les obres del centre esportiu dels Serradells la setmana vinent si es reprèn l’activitat en el sector.La cònsol va explicar que es mantindran aquelles inversions previstes de caràcter necessari però altres, com la compra de vehicles o algun projecte d’embelliment, s’ajornaran per a l’any vinent. “Hi ha varis projectes petits que són de 10.000 o 15.000 euros que si es va sumant s’arriba a aquests tres milions d’euros”, va dir Marsol. A més, en roda de premsa posterior a la sessió va al·legar que els càlculs de pèrdua d’ingressos són elevats. “Estem treballant-hi però vull ser molt prudent en sentit negatiu i posar-me en el pitjor dels escenaris”. En aquest sentit, va informar que una gran pèrdua econòmica tindrà a veure amb les zones d’aparcament. “El comú obté uns ingressos importants i enguany valorem una pèrdua d’entre 1,5 i 2 milions”, va dir la cònsol.Pel que fa a la construcció dels Serradells, que Dolors Carmona, consellera a la minoria pel PS+Independents, va destacar que es tracta d’una obra important i que “ha de començar al més aviat possible”, es preveu que es reprengui la setmana que ve amb matisos. Quant a les obres, que van ser adjudicades al març per 4,1 milions a Locubsa, Marsol va incidir que els treballs costen “molts diners” i que els cobrats de les assegurances es podrien “destinar a altres coses”.