El secretari general del sindicat ha mantingut un diàleg aquest migdia amb la presidenta d'Stop Violències per parlar sobre els drets laborals i socials i les conseqüències que pot tenir la pandèmia sobre el treballadors

L'USdA considera que els ERTO són un invent de Govern Reunió per Instagram del secretari general d'USdA, Gabriel Ubach, amb la presidenta d'Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés

Actualitzada 01/05/2020 a les 18:24

Redacció Andorra la Vella

La Unió Sindical d'Andorra considera que els ERTO són un invent i demana la mobilització ciutadana per demostrar a l'executiu el malestar dels treballadors davant les conseqüències de les mesures adoptades per pal·liar la crisi sanitària. Els drets laborals i socials i les conseqüències que pot tenir la pandèmia sobre els treballadors ha estat el punt de partida del diàleg que han mantingut aquest migdia el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, i la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, a través d’un vídeo en directe d’Instragram. Ubach ha fet una crida a la mobilització dels assalariats a través de les xarxes, "feu córrer les necessitats que avui en dia esteu passant els treballadors davant l'epidèmia que és la Covid-19 i davant de la situació que el Govern no ha fet els deures que havia d'haver fet" i ha afegit que Govern intenta justificar els ERTO dient que "ho fan per ajudar als treballadors, però no és així. Andorra sempre ha estat un país per treballar, no per viure". Per la seva banda, Cortés s'hi ha sumat lamentant la situació de precarietat en què viuen moltes persones, especialment les dones, i ha assegurat que després de fer una enquesta a través d’Instragram “molta gent ens ha dit que no han cobrat cap de les prestacions anunciades pel Govern a l’inici de la crisi”.